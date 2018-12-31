خاص حصاد 2018 – إبراهيم فايق يختار لـ في الجول الأفضل والأسوأ: حسام حسن وهدف السعودية
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 23:01
كتب : حامد وجدي
من كان الأفضل في عام 2018؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.
والآن حان الدور على المقدم التليفزيوني والإذاعي إبراهيم فايق.
** أفضل لاعب؟
فرجاني ساسي.
** أفضل مدرب؟
حسام حسن.
** أفضل فريق؟
الزمالك.
** أفضل لحظة؟
تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي.
** أسوأ لحظة؟
هدف السعودية الثاني في شباك منتخب مصر في كأس العالم 2018.
** فريق العام؟
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
في الدفاع: أحمد فتحي- باهر المحمدي- محمود علاء- علي معلول
في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي
في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- وليد سليمان- مؤمن زكريا
في الهجوم: وليد أزارو
اقرأ أيضا:
رئيس المصري: إسلام عيسي ليس للبيع.. لم نتفاوض مع أي فريق ولن يرحل
عقوبات كبيرة على الأهلي والداخلية بسبب ما حدث في مواجهتهما
حوار - رمضان صبحي: الأهلي بيتي.. تدخلت لإقناع هدرسفيلد وهذا هدفي المقبل
كاسونجو: أعشق الزمالك.. سأعود نهاية الموسم لاحتفل مع الفريق بالدوري
حصاد 2018 - عام صلاح.. وكأن تألقه لم يحرك في المحترفين ساكنا
الأردن 2004 – الإعجاز الجوهري في تحويل حفنة من الشجعان إلى أبطال مخلدين