من كان الأفضل في عام 2018؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على المقدم التليفزيوني والإذاعي إبراهيم فايق.

** أفضل لاعب؟

فرجاني ساسي.

** أفضل مدرب؟

حسام حسن.

** أفضل فريق؟

الزمالك.

** أفضل لحظة؟

تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

** أسوأ لحظة؟

هدف السعودية الثاني في شباك منتخب مصر في كأس العالم 2018.

** فريق العام؟

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: أحمد فتحي- باهر المحمدي- محمود علاء- علي معلول

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- وليد سليمان- مؤمن زكريا

في الهجوم: وليد أزارو

اقرأ أيضا:

رئيس المصري: إسلام عيسي ليس للبيع.. لم نتفاوض مع أي فريق ولن يرحل

عقوبات كبيرة على الأهلي والداخلية بسبب ما حدث في مواجهتهما

حوار - رمضان صبحي: الأهلي بيتي.. تدخلت لإقناع هدرسفيلد وهذا هدفي المقبل

كاسونجو: أعشق الزمالك.. سأعود نهاية الموسم لاحتفل مع الفريق بالدوري

حصاد 2018 - عام صلاح.. وكأن تألقه لم يحرك في المحترفين ساكنا

الأردن 2004 – الإعجاز الجوهري في تحويل حفنة من الشجعان إلى أبطال مخلدين