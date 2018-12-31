خاص حصاد 2018 – إبراهيم فايق يختار لـ في الجول الأفضل والأسوأ: حسام حسن وهدف السعودية

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 23:01

كتب : حامد وجدي

إبراهيم فايق

من كان الأفضل في عام 2018؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على المقدم التليفزيوني والإذاعي إبراهيم فايق.

** أفضل لاعب؟

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فرجاني ساسي.

** أفضل مدرب؟

حسام حسن.

** أفضل فريق؟

الزمالك.

** أفضل لحظة؟

تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

** أسوأ لحظة؟

هدف السعودية الثاني في شباك منتخب مصر في كأس العالم 2018.

** فريق العام؟

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: أحمد فتحي- باهر المحمدي- محمود علاء- علي معلول

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- وليد سليمان- مؤمن زكريا

في الهجوم: وليد أزارو

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