من كان الأفضل في عام 2018؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والأن حان الدور على كريم خطاب مقدم برنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" والمقدم أيضا بقناة "أون سبورت".

** أفضل فريق؟

الاتحاد السكندري رغم تغيير المدربين لكنه فاز على الترجي والأهلي والزمالك والإسماعيلي ويسير بخطى ثابتة في البطولة العربية.

** أفضل لاعب؟

وليد سليمان فهو كان بطل أي انتصار للأهلي طوال العام.

** أفضل موهبة صاعدة؟

مصطفى محمد رغم الإعارات والبعد عن الزمالك لكنه يتألق مع طلائع الجيش.

** أفضل مدرب؟

جونياس تاكيس مردب وادي دجلة يقدم أفضل أداء في الدوري.

** تشكيل العام؟

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: أحمد أيمن منصور- محمود علاء- طارق طه- حمدي النقاز

في الوسط: فرجاني ساسي- إيريك تراوري- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- كينو

في الهجوم: وليد أزارو

** أفضل حدث؟

مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.

** أسوأ حدث؟

نتائج منتخب مصر في المونديال.

** مفاجأة العام؟

ترشح مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019.

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