خاص حصاد 2018 – مفاجآت في اختيارات كريم خطاب لـ في الجول

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 21:39

كتب : أحمد شاكر

كريم خطاب

من كان الأفضل في عام 2018؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والأن حان الدور على كريم خطاب مقدم برنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" والمقدم أيضا بقناة "أون سبورت".

** أفضل فريق؟

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الاتحاد السكندري رغم تغيير المدربين لكنه فاز على الترجي والأهلي والزمالك والإسماعيلي ويسير بخطى ثابتة في البطولة العربية.

** أفضل لاعب؟

وليد سليمان فهو كان بطل أي انتصار للأهلي طوال العام.

** أفضل موهبة صاعدة؟

مصطفى محمد رغم الإعارات والبعد عن الزمالك لكنه يتألق مع طلائع الجيش.

** أفضل مدرب؟

جونياس تاكيس مردب وادي دجلة يقدم أفضل أداء في الدوري.

** تشكيل العام؟

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: أحمد أيمن منصور- محمود علاء- طارق طه- حمدي النقاز

في الوسط: فرجاني ساسي- إيريك تراوري- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- كينو

في الهجوم: وليد أزارو

** أفضل حدث؟

مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.

** أسوأ حدث؟

نتائج منتخب مصر في المونديال.

** مفاجأة العام؟

ترشح مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019.

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