حوار - محمد محمود: عن اليوم الأول داخل الأهلي.. والمنافسة على الدوري وإفريقيا

كشف محمد محمود لاعب وسط الأهلي عن كواليس يومه الأول في القلعة الحمراء عقب انضمامه للنادي قادما من وادي دجلة.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى موقع الأهلي الرسمي حوارا مطولا مع محمد محمود ينقله لكم FilGoal.com.

وقال محمد محمود: "أشعر بسعادة شديدة بعد الانضمام رسميا للقلعة الحمراء وخوض أول مران على ملعب التتش، فهو شعور رائع ولا يمكن التعبير عنه بمجرد كلمات خاصة بعد الحفاوة التي قوبلت بها من الجميع وجعلتني لا أشعر بالغربة، وأنني في بيتي ومع إخوتي وزملائي".

وأضاف "سعد سمير وأحمد حمدي لاعبا الفريق كانا في استقبالي عند وصولي لأول مرة إلى النادي".

وتابع "تربطني علاقة قوية بسعد سمير ودائما ما يحدث بيننا مواقف طريفة أثناء معسكرات المنتخب الوطني، خاصة في وجود محمود تريزيجيه لاعب الأهلي السابق الذي كان يجلس معي في الغرفة، وكثيرا ما كانت تشهد هذه الغرفة أحاديث مطولة عن المنتخب والكثير من الذكريات والمواقف التي ظلت محفوره في ذاكرتي حتى الآن".

وأشار محمد محمود "اللاعبين الكبار في الأهلي استقبلوني بشكل أكثر من رائع، وحرصوا على تدعيمي بشكل كبير في ساعاتي الأولى داخل النادي، وأتمنى أن يحالفني التوفيق لتقديم أفضل مستوياتي مع الفريق لإسعاد جماهير الأهلي".

وانتقل للحديث عن مفاوضاته مع الأهلي قائلا: "المفاوضات مع النادي الأهلي بدأت مباشرة عقب مباراة الفريقين في الدوري عن طريق محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع نادر شوقي وكيلي اللاعب للاستفسار عن رغبتي في الانضمام للأهلي".

وأوضح "وكيلي أبلغني برغبة الأهلي واهتمام الجهاز الفني بضمي في انتقالات الشتاء بعد المستوى المتميز الذي قدمته مع وادي دجلة في مباريات الدور الأول وهو أمر أسعدني للغاية، ودفعني لتقديم أفضل ما لدي، والاهتمام بالتدريبات اليومية للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية بعد علمي برغبة الأهلي لضمي في الميركاتو الشتوي".

واستمر في حديثه "عرض الأهلي أسعدني كثيرا، خاصة أنه النادي الأعظم في القارة الإفريقية، وشرف لأي لاعب ارتداء قميصه، ومن ثم دارت المفاوضات بشكل طبيعي حتى انتهت بتوقيع العقود".

وواصل "إلى أنه أتممت التوقيع للأهلي على بياض وهذا الموقف لم يكن مجرد شعارات أو كلام للاستهلاك وإنما لثقتي الشديدة في تقدير مسؤولي الأهلي ولرغبتي في الانتقال إلى القلعة الحمراء، وارتداء قميص النادي الأعرق في القارة".

وكشف لاعب الأهلي الجديد أنه كان يمتلك عرضا من نادى هوفنهايم الألماني بجانب عرض آخر من ناد سويسري، ولكنه فضل الانتقال للأهلي لقناعته أن خطوة الاحتراف تبقى حلما مؤجلا، حتى يأتي الوقت المناسب.

وأتبع "ما زلت صغير السن واللعب للأهلي يكثبني المزيد من الخبرات ويصقل سيرتي الذاتية، ومن ثم لم أتردد على الإطلاق في التوقيع للأهلي".

المنافسة على الدوري وإفريقيا

وعن المنافسة في الدور الثاني من الموسم قال "بطولة الدوري هذا الموسم صعبة في ظل المنافسة القوية، ولكن الأهلي قادرا على العودة من جديد لاحتلال القمة وانتزاع اللقب للمرة الرابعة على التوالي".

وشدد "أعد جماهير الأهلي بالإخلاص والاجتهاد والإصرار داخل الملعب لمساعدة الفريق في الفوز بالدوري هذا الموسم".

ويرى محمد محمود "الأهلي تعرض لسوء حظ كبير في نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختي البطولة الماضيتين، ولكن لاعبي الأهلي قادرون على استعادة عرش إفريقيا في النسخة الحالية، وانتزاع الكأس الذهبية والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية".

وأكد "نعلم أهمية التتويج بدوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي ونقدر حالة الحزن التي تسيطر عليهم بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة أمام الترجي التونسي، ولكن هذا الموسم سيشهد تتويج الأهلي باللقب الذي تعاهدنا على عدم التنازل عنه".

وعن المركز الذي يفضل المشاركة به قال "أنا جاهز للمنافسة داخل الفريق لحجز مكان أساسي في التشكيل، خاصة أن المنافسة الشريفة بين جميع اللاعبين داخل الأهلي تخدم الفريق، وأن الجميع يتحلى بالروح القتالية، وأن المنافسة بشكل عام تصب في مصلحة الفريق".

وشرح "أجيد اللعب في 3 مراكز هي خط الوسط المدافع والجناح وأيضا المهاجم الصريح وأنا جاهز للمشاركة في أي مركز يطلبه مني الجهاز الفني".

وأخيرا عن صفقات الأهلي الجديدة قال "البعض الذي ينتقد تعاقد الأهلي مع عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح، ولكن انتقالات الشتاء لم تشهد سوى التعاقد معي ورمضان صبحي وجيرالدو في حين تم التعاقد مع محمود وحيد الذى يلعب في الجبهة اليسرى".

وأتم حواره "الحماس الذى يظهر في التدريبات اليومية للأهلي يعد دافعا كبيرا أمامي وأمام زملائي لتقديم أفضل ما لدينا من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وأن جميع اللاعبين في النهاية يلعبون دائما من أجل مصلحة الفريق بشكل عام".

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