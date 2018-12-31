استعدادا لكأس آسيا.. التعادل يحكم مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية وديا

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على مواجهة منتخب السعودية أمام منتخب كوريا الجنوبية وديا.

ويستعد منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية لمنافسات كأس الأمم الآسيوية التي تنطلق في الخامس من شهر يناير المقبل.

وتعادل منتخب السعودية سلبيا أمام كوريا الجنوبية على الرغم من احتساب ركلة جزاء للأخير قبل نهاية المباراة.

كي سونج سدد الركلة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 82 ليفشل في هز شباك المنتخب السعودي في المباراة التي أقيمت في الإمارات.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

بينما منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الصين والفلبين و كيرجيزستان.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير المقبل.

منتخب كوريا الجنوبية يلعب الاثنين 7 يناير أمام الفلبين في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.

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