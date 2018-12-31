4 تعليمات جديدة لأندية الدوري لتنفيذها خلال المباريات

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 19:19

كتب : بسام أبو بكر

مبنى اتحاد الكرة المصري

عقدت لجنتا المسابقات والحكام اجتماعا بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين تم خلاله الاتفاق على إصدار أربعة تعليمات جديدة تُرسل للأندية المشاركة في الدوري الممتاز.

وجاءت القرارات كالتالي:

** إنهاء عملية الإحماء والدخول لغرف خلع الملابس قبل الموعد المحدد لبداية اللقاء بـ20 دقيقة.

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** التواجد أمام غرف خلع الملابس استعدادا للتواجد في أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة بسبع دقائق لإجراء المراسم التقليدية.

** التأكيد على أن فترة الراحة بين شوطي المباراة لا تزيد عن 15 دقيقة.

** من لا ينفذ تلك التعليمات يتم مضاعفة العقوبات الموقعة عليه.

وأصدر لجنة المسابقات قرارا اليوم الاثنين بتغريم الأهلي 30 ألف جنيه للاعتراض على الحكم خلال لقاء الداخلية.

كما تم تغريم الداخلية 15 ألف جنيه بسبب قذف الكرات داخل الملعب في اللقاء ودخول أعداد أكثر من المسموح بها من الجماهير خلال اللقاء.

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