"أرى الآن بوجبا الذي أعرفه.. سولشاير أعطاه رخصة اللعب بحرية"

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 18:59

كتب : رامي جمال

بوجبا - مانشستر يونايتد

امتدح جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد زميله في الفريق بول بوجبا بعدما استعاد مستواه تحت قيادة المدرب الجديد للفريق أولي جونار سولشاير.

جيسي لينجارد

النادي : مانشستر يونايتد

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويعيش بوجبا أياما رائعة إذ انه سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة في آخر ثلاث مباريات خاضها فريق بالدوري الإنجليزي.

وتحدث لينجارد للصحفيين قائلا: "أستطيع رؤية بوجبا الذي عرفته من قبل بلا شك".

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وواصل "رأيت بوجبا يلعب في مختلف فرق الشباب وهو عاد للاعب الذي طالما عرفته والكل يعرفه".

وتابع اللاعب الإنجليزي حديثه "بول يستمتع بالكرة التي يقدمها حاليا أن يلعب في الناحية اليسرى ويتوغل داخل منطقة الجزاء هو يشعر بالحرية".

وأردف "لقد اعتاد أن يتواجد دائما في المناطق الأمامية ويسجل الأهداف".

وشدد لينجارد "أولي ساعده بنسبة 100% وأعطاه الثقة والرخصة للعب بحرية وأن يفعل ما يحلو له".

وعن مواجهة نيوكاسل المقبلة في الدوري علق "إن خضنا المباراة مثلما فعلنا في الثلاث لقاءات الأخيرة سنفوز".

وتابع "لدينا العقلية الصحيحة لقتل منافسينا فالعقلية شيء هام جدا".

وأتم لينجارد "أولي طالبنا البدء بشكل سريع في المباريات ونضغط خصومنا وأن نتيقن من أن أول 15 أو 20 دقيقة ستحدد سير المباراة".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بعد مرور 20 جولة.

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بوجبا لينجارد مانشستر يونايتد سولشاير

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