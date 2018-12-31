حصاد 2018 – أمير مرتضى يختار لـ في الجول الأفضل.. لاعب وحيد من الأهلي وطارق حامد

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 18:11

كتب : بسام أبو بكر

أمير مرتضى - أحمد مرتضى - الزمالك - القادسية

حصاد 2018 – أمير مرتضى يختار لـ في الجول الأفضل.. لاعب وحيد من الأهلي وطارق حامد

من كان الأفضل في عام 2018؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والأن حان الدور على أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك.

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** أفضل فريق؟

الزمالك بسبب وجود تنوع في إمكانيات اللاعبين وخباراتهم ومهاراتهم.

** أفضل لاعب؟

طارق حامد لأن مستواه ثابت ليس فقط قبل العام بل منذ انضمامه للزمالك ويتألق دائما مع منتخب مصر.

** أفضل موهبة صاعدة؟

محمد محمود ويوسف علي.

** أفضل مدرب؟

كريستيان جروس مدرب الزمالك بسبب المستوى المميز الذي يقدمه مع الزمالك في الدوري.

** تشكيل العام؟

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في الدفاع: علي معلول- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمدي النقاز

في الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي- طارق حامد

في الوسط الهجومي: كينو- مصطفى فتحي- يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: عمرو مرعي

** أفضل حدث؟

مشاركة مصر في كأس العالم 2018.

** أسوأ حدث؟

إصابة محمد صلاح في لقاء ليفربول وريال مدريد.

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