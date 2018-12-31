خاص عامر عامر لـ في الجول بعد التجديد للإنتاج: أشكر كل من فاوضني.. اخترت الاستمرار لهذه الأسباب

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 16:53

كتب : أحمد شاكر

عامر عامر يتصدى لركلة جزاء شيكابالا

كشف عامر عامر حارس الإنتاج الحربي عن تجديد لتعاقده مع ناديه والذي كان ينتهي هذا الموسم لعامين مقبلين، لينهي حالة الجدل التي ارتبطت بمستقبله.

عامر محمد عامر

النادي : الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي

ويتألق الحارس صاحب الـ31 عاما برفقة الإنتاج الحربي، وربطته تقارير بالانتقال إلى الزمالك خاصة أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم.

وأعلن اليوم الاثنين الإنتاج عن تجديد عقد حارس لموسمين مقبلين.

أخبار متعلقة

هشام زكريا لـ في الجول: تلقيت عرضا لتدريب أهلي طرابلس.. وأحسم قراري خلال أيام الزمالك يعير كاسونجو إلى الوحدة السعودي اتحاد الكرة: المصري والإسماعيلي ممنوعان من قيد لاعبين جدد مصدر في الزمالك لـ في الجول: نفاضل بين 3 مهاجمين.. وليس بوطيب فقط المعروض علينا

وقال عامر لـFilGoal.com: "أشكر كل الأندية التي فاوضتني بشكل رسمي، وهم الإسماعيلي والمصري والاتحاد والجونة".

وأكمل "أي حديث عن مفاوضات من أندية أخرى لم يكن أكثر من مفاوضات شفهية عن طريق وكلاء وكان بخصوص الأهلي والزمالك، ولكن لم يتحدث معي أي من مسؤولي الناديين".

عن أسباب اختياره للاستمرار مع الإنتاج، قال: "اخترت الإنتاج للاستقرار الإداري والمادي والشخصي لي، أنا أقيم في منزل بجوار النادي كما أنني قائد الفريق والإدارة قدرتني جدا وملتزمة معي لأبعد الحدود".

واستدرك "أريد شكر كل الأندية التي فاوضتني وأحترمهم جميعا وجماهيرهم، والحمد لله الخير فيما اختاره الله، اخترت الإنتاج بعد الاستخارة وراض باختيار الله لي".

وانتقل للحديث عن طموحه، وقال: "أطمح لإنهاء الموسم مع الإنتاج في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل".

ثم أتم "كما أنني لازلت أقاتل للعب لمنتخب مصر".

طالع أيضا

سموحة يضم باسم مرسي

العين يتمسك بالشحات وزملائه في بيان

كلوب: هل تريدون أن ينزف صلاح ليحصل على ركلة جزاء!

جوارديولا-كلوب.. النزال الممتع

اتحاد الكرة يمنع المصري والإسماعيلي من قيد لاعبين جدد

الإنتاج الحربي عامر عامر في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - عاد إلى الدوري الإنجليزي.. وست هام يضم سمير نصري 32 ثاتيه | أوروبا
حوار - رمضان صبحي: الأهلي بيتي.. تدخلت لإقناع هدرسفيلد وهذا هدفي المقبل 2 دقيقة | مصر
عقوبات كبيرة على الأهلي والداخلية بسبب ما حدث في مواجهتهما 6 دقيقة | الدوري المصري
"أرى الآن بوجبا الذي أعرفه.. سولشاير أعطاه رخصة اللعب بحرية" 17 دقيقة | أوروبا
تقرير: عرض سيتي لضم نجم ليون مرفوض 28 دقيقة | أوروبا
حصاد 2018 – أمير مرتضى يختار لـ في الجول الأفضل.. لاعب وحيد من الأهلي وطارق حامد ساعة | لعبة في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 2 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 3 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 4 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو

قد ينال إعجابك