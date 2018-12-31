كشف عامر عامر حارس الإنتاج الحربي عن تجديد لتعاقده مع ناديه والذي كان ينتهي هذا الموسم لعامين مقبلين، لينهي حالة الجدل التي ارتبطت بمستقبله.

ويتألق الحارس صاحب الـ31 عاما برفقة الإنتاج الحربي، وربطته تقارير بالانتقال إلى الزمالك خاصة أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم.

وأعلن اليوم الاثنين الإنتاج عن تجديد عقد حارس لموسمين مقبلين.

وقال عامر لـFilGoal.com: "أشكر كل الأندية التي فاوضتني بشكل رسمي، وهم الإسماعيلي والمصري والاتحاد والجونة".

وأكمل "أي حديث عن مفاوضات من أندية أخرى لم يكن أكثر من مفاوضات شفهية عن طريق وكلاء وكان بخصوص الأهلي والزمالك، ولكن لم يتحدث معي أي من مسؤولي الناديين".

عن أسباب اختياره للاستمرار مع الإنتاج، قال: "اخترت الإنتاج للاستقرار الإداري والمادي والشخصي لي، أنا أقيم في منزل بجوار النادي كما أنني قائد الفريق والإدارة قدرتني جدا وملتزمة معي لأبعد الحدود".

واستدرك "أريد شكر كل الأندية التي فاوضتني وأحترمهم جميعا وجماهيرهم، والحمد لله الخير فيما اختاره الله، اخترت الإنتاج بعد الاستخارة وراض باختيار الله لي".

وانتقل للحديث عن طموحه، وقال: "أطمح لإنهاء الموسم مع الإنتاج في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل".

ثم أتم "كما أنني لازلت أقاتل للعب لمنتخب مصر".

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