إنبي: علي ماهر رفض 4 لاعبين من الأهلي مقابل الاستغناء عن حمدي فتحي

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 13:26

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي

كشف المهندس زكريا السيد نائب رئيس إنبي أن الأهلي عرض 4 لاعبين مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط المتألق في النادي البترولي حمدي فتحي.

حمدي فتحي

النادي : إنبـي

الأهلي

وقال زكريا في تصريحات للبرنامج الإذاعي كلام في الجون:"الأهلي عرض علينا 4 لاعبين مقابل الحصول على حمدي فتحي في يناير".

وأضاف "4 معارين في الأهلي.. وكان متاحا لنا أن نحصل على بعض منهم أو كلهم".

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وواصل "عرضنا الرباعي على المدير الفني علي ماهر ورفضهم جميعا وأكد أنهم لن ينجحوا فنيا في تعويض فتحي".

واستطرد " لذلك اعتذرنا للأهلي عن إتمام الصفقة. سنعود للمفاوضات إذا وجدنا بديلا مناسبا للاعب".

ويأمل فتحي ارتداء القميص الأحمر في أقرب وقت ممكن وفقا لوكيل أعماله لكن يتمسك إنبي باللاعب على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري. (التفاصيل)

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