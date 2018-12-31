كلوب: لا يوجد فريق بالعالم سيذهب لملاقاة سيتي بهذا التفكير

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 11:54

كتب : FilGoal

كلوب - جوارديولا

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة مباراة فريقه المقبلة ضد مانشستر سيتي، مشددا على أن أي فريق لن يذهب لملعب الاتحاد وهو واثق في العودة بالنقاط الثلاث.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل، ويدخل المباراة في صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال كلوب لموقع ناديه يوم الإثنين: "نحن جائعون ولا نفكر أبدًا في فارق الأهداف. كل ما يشغلنا هو الـ54 نقطة".

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وأضاف "كل ما نريد فعله هو مواصلة التقدم: الاستشفاء أولاً وهو أمر في غاية الأهمية ثم الاستعداد للمباراة المقبلة".

وأوضح "جميعنا يعرف أن مانشستر سيتي فريق كرة قدم رائع ولن نذهب إليهم ونحن متأكدين من الفوز بالمباراة! لا يوجد فريق في العالم سيذهب لملاقاة مانشستر سيتي بهذا التفكير، حتى ليفربول".

وأتم المدرب الألماني "لذلك علينا الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة إيجابية. هذا ما سنحاول القيام به".

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