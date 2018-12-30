نيل إثريدج.. الفلبيني الذي يتصدى لركلات الجزاء أمام رؤساء أمريكا السابقين

واصل نيل إثريدج حارس مرمى كارديف سيتي تألقه هذا الموسم، وأهدى فريقه نقاطا ثمينة أمام ليستر سيتي أمس السبت، بتصديه لركلة جزاء أمام جيمس ماديسون.

نيل إثريدج النادي : كارديف سيتي كارديف سيتي

تصدي إثريدج الحاسم من علامة الجزاء، أعقبه هدف الانتصار بواسطة الإسباني فيكتور كاماراسا، ليخرج كارديف فائزا خارج ملعبه لأول مرة منذ عودته للقسم الأول مطلع الموسم.

إثريدج تصدى لركلة جزاء للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي حارس مرمى آخر، ولكن على غير المتوقع، لن يقود بلاده الفلبين في كأس آسيا 2019 التي تنطلق بعد أقل من أسبوع.

المولود لأب إنجليزي وأم فلبينية، مثّل الفلبين في 62 مباراة دولية طوال السنوات العشر الماضية، خرج من قائمة بلاده التي ستلعب لأول مرة في المنافسة القارية.

الفلبيني الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي، لن يحمي عرين منتخب المدرب السويدي زفين جوران إريكسون، بعد أن توصّلت إدارة كارديف سيتي لاتفاق مع الاتحاد الفلبيني لكرة القدم بشأن استبعاده.

مايانو أرانيتا رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، برر الموافقة على التخلي عن اللاعب الأشهر في منتخب بلاده: "تفهمنا مدى أهمية نيل لفريقه كارديف".

أما نيل وارنوك المدير الفني لـ كارديف سيتي، فأبدى ارتياحه لقدرته على التعويل على حارسه بعد أن تحدّث شخصيا مع إريكسون الذي أشرف في السابق على تدريب إنجلترا منذ عام 2000 إلى 2006.

وارنوك صرّح: "كان قرارا صعبا بالطبع، ولكن من الصعب أن تفرّط في اللعب بالدوري الإنجليزي الأقوى في العالم. على حد علمي، تفهّم القائمون على منتخب فلبين الأمر".

وأتم: "الفلبينيون يفتخرون بوجوده في فريقنا، خصوصا عندما يقوم بتصدٍ مماثل (يقصد ركلة الجزاء)".

إثريدج سجّل ظهوره الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي مطلع الموسم أمام بورنموث، بالتصدي لركلة جزاء أمام كيلوم ويلسون في المباراة التي انتهت بخسارة الفريق الويلزي 0-2.

في الجولة التالية، واصل إثريدج براعته في المواجهات المباشرة، وفرض التعادل 0-0 على نيوكاسل بتصديه لركلة جزاء البرازيلي كينيدي.

قبل أن يكرر الأمر للمرة الثالثة هذا الموسم يوم أمس أمام جيمس ماديسون لاعب ليستر، وتصديه كان ثمينا هذه المرة بحدوثه في مباراة يفوز بها فريقه.

صحيفة "صن" البريطانية تناولت الأمر من زاوية كوميدية، وسلطت الضوء على حقيقة أن اللاعبين الثلاثة الذين أهدروا في مواجهة إثريدج من علامة الجزاء، يحملون أسماء رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية.

- جون إف. كينيدي رئيس الولايات المتحدة من 1961 حتى 1963

- جيمس ماديسون رئيس الولايات المتحدة من 1809 حتى 1817

- وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة من 1913 حتى 1921

اقرأ أيضا:

عبد الحفيظ لـ في الجول: الطبيب محمد وفائي حضر مران الأهلي.. لا قرار رسمي حتى الآن

محمد يوسف لـ في الجول: لم نتعجل الدفع بـ فتحي.. لاسارتي متفائل وهذا ما طلبه

مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازي

عصام عبد الفتاح لـ في الجول: حكم أوروبي يُدير لقاء بيراميدز والأهلي

ضربة قوية.. طبيب الأهلي يعلن غياب أحمد فتحي 6 أسابيع