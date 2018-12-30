إيسكو: لن أغادر ريال مدريد في يناير.. أسعى للفوز بمزيد من البطولات

الأحد، 30 ديسمبر 2018 - 17:31

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

حسم إيسكو ألاركون لاعب ريال مدريد مستقبله مع فريقه، ونفى نيته الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صانع الألعاب الإسباني لا يحظى بثقة المدرب سانتياجو سولاري، ولم يشارك في نهائي كأس العالم للأندية 2018 أمام العين، مما رفع من التكهنات رحيله، إلا أنه خرج لينفي هذه التقارير.

إيسكو تحدّث إلى مراسل محطة "كواترو" الإسبانية خلال وصوله مدريد بعد قضاء إجازة الأعياد، وأجاب بشكل مقتضب ومباشر على الأسئلة المحيطة بمستقبله.

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اللاعب صرّح: "لا أفكر في مغادرة ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية. أنا سعيد هنا للغاية، هدفي هو مواصلة الفوز بالبطولات مع ريال مدريد".

إيسكو (26 عاما) كان عنصرا رئيسا مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي، إلا أن الوضع تبدّل بالكامل مع وصول الأرجنتيني سولاري.

لاعب مالاجا السابق لم يبدأ سوى مباراتين فقط تحت إمرة سولاري، واحدة في مواجهة مليلية بكأس ملك إسبانيا، والثانية أمام سسكا موسكو في مواجهة تحصيل حاصل بدوري أبطال أوروبا.

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إيسكو ريال مدريد

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