مستشفى الأهلي – تحديد موعد عودة نجيب وعاشور يكتفي بمران بدني.. وتدريبات تأهيلية لأيمن أشرف

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 12:32

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور مع الأهلي أمام المقاولون العرب

اكتفى حسام عاشور قائد الأهلي بالمشاركة في المران الجماعي للفريق، فيما حدد خالد محمود طبيب الفريق موعد عودة محمد نجيب للتدريبات.

أدى لاعبو الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش، استعدادا لمباراة الداخلية.

واكتفى حسام عاشور بالمشاركة في المران البدني الجماعي.

أخبار متعلقة

لاسارتي يصل القاهرة الجمعة ويحضر مباراة الأهلي والداخلية.. وينتظر 4 تقارير صورة – محمود وحيد داخل الأهلي لأول مرة محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل في الجول يكشف موقف الأجنبي الإضافي في قائمة الأهلي بعد ضم جيرالدو

واشتكى عاشور من إصابة بجزع في الكاحل أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وعن مباراة جيما الإثيوبي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع عاشور لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتماثل للشفاء وشارك اليوم في المران البدني فقط؛ تمهيدا لعودته للمشاركة الجماعية في التدريبات.ط

من جهة أخرى، حدد الجهاز الطبي بداية شهر يناير المقبل موعدا لعودة محمد نجيب مدافع الفريق للتدريبات بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض نجيب، لقطع في الرباط الداخلي للركبة، وغاب عن المشاركة في المباريات الرسمية، فيما خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل تمهيدا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

أما صلاح محسن مهاجم الأهلخي، فيخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وتعرض محسن، لإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأخيرا، خاضر الثنائي أيمن اشرف وكريم نيدفيد، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري.

طالع أيضا:

بالفيديو – هدية ليستر مقبولة.. صلاح يسجل ويصنع وليفربول يوسع فارق الصدارة برباعية أمام نيوكاسل

بالفيديو - سيتي يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن ليفربول في سقوط مفاجئ أمام ليستر

بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة

خبر في الجول - صلاح إلى حفل الأفضل بإفريقيا بطائرة خاصة.. ومحرز وأوباميانج لم يؤكدا حضورهما

خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل

في الدوري الأهلي حسام عاشور أيمن أشرف

نرشح لكم

أخر الأخبار

كواليس مواجهة ليفربول ويونايتد.. شاهد حديث سري بين صلاح وبوجبا 12 دقيقة | المحترفون
بعد مرور منتصف الموسم.. أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي 13 دقيقة | المحترفون
حصاد 2018 – الأهلي.. قصة من 5 أجزاء 14 دقيقة | تقرير في الجول
شاهد أجمل 5 أهداف لـ كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس 17 دقيقة | أوروبا
افتتاح أول مدينة تحديات كرة قدم في العالم في مصر 23 دقيقة | مصر
كأس آسيا – مصريان في قائمة قطر.. وأفضل لاعب آسيوي يقود العنابي 24 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل

قد ينال إعجابك