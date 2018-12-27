مستشفى الأهلي – تحديد موعد عودة نجيب وعاشور يكتفي بمران بدني.. وتدريبات تأهيلية لأيمن أشرف

اكتفى حسام عاشور قائد الأهلي بالمشاركة في المران الجماعي للفريق، فيما حدد خالد محمود طبيب الفريق موعد عودة محمد نجيب للتدريبات.

أدى لاعبو الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الخميس على ملعب مختار التتش، استعدادا لمباراة الداخلية.

واكتفى حسام عاشور بالمشاركة في المران البدني الجماعي.

واشتكى عاشور من إصابة بجزع في الكاحل أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وعن مباراة جيما الإثيوبي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع عاشور لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتماثل للشفاء وشارك اليوم في المران البدني فقط؛ تمهيدا لعودته للمشاركة الجماعية في التدريبات.ط

من جهة أخرى، حدد الجهاز الطبي بداية شهر يناير المقبل موعدا لعودة محمد نجيب مدافع الفريق للتدريبات بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض نجيب، لقطع في الرباط الداخلي للركبة، وغاب عن المشاركة في المباريات الرسمية، فيما خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل تمهيدا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

أما صلاح محسن مهاجم الأهلخي، فيخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وتعرض محسن، لإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأخيرا، خاضر الثنائي أيمن اشرف وكريم نيدفيد، تدريبات تأهيلية اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري.

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