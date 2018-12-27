محمود وحيد: حلم حياتي تحقق بالانضمام لأحد أفضل أندية العالم.. سأقاتل لإسعاد الجماهير

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 10:59

كتب : أحمد الخولي

محمود وحيد - مصر المقاصة - جينيراسيون فوت

أبدى محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي الجديد سعادة غامرة بـ"تحقيق حلم حياته" على حد وصفه بالانضمام للفريق الأحمر.

محمود وحيد تواجد داخل مقر النادي الأهلي صباح اليوم الخميس لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

وقال محمود وحيد في تصريحات للصحفيين: "حققت حلم حياتي بالانضمام لأكبر أندية القارة وأحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف "سأسعى لأن أكون عند ثقة الجماهير الكبيرة، وأتمنى أن أنكون عند حسن ظن الجميع".

وحيد أتبع "المنافسة داخل الأهلي صعبة للغاية، لأن الفريق يملك مجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين".

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر المقاصة.

صاحب الـ24 عاما يحق له المشاركة مع الأهلي بداية من شهر يناير المقبل، وستكون مباراته الأولى مع الفريق التي يحق له لعبها أمام بيراميدز يوم 4 يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء السبت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

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في الدوري الأهلي محمود وحيد

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