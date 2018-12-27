صورة – محمود وحيد داخل الأهلي لأول مرة

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 10:53

كتب : FilGoal

محمود وحيد داخل مقر الأهلي لأول مرة

تواجد محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي الجديد داخل مقر النادي صباح اليوم الخميس لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

ووصل محمود وحيد لمقر الأهلي، من أجل عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة محمد يوسف المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وحرص محمود وحيد على مشاهدة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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وقام وحيد بمصافحة جميع لاعبي الفريق الأحمر خلال تواجده في ملعب التتش.

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر المقاصة.

صاحب الـ24 عاما يحق له المشاركة مع الأهلي بداية من شهر يناير المقبل، وستكون مباراته الأولى مع الفريق التي يحق له لعبها أمام بيراميدز يوم 4 يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء السبت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

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في الدوري الأهلي محمود وحيد

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