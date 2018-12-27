رسميا – الإسماعيلي يعلن التعاقد مع شيلونجو

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 10:42

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو

أعلن نادي الإسماعيلي ضم بينسون شيلونجو المهاجم الناميبي من نادي سموحة رسميا.

وأوضح الإسماعيلي فى بيان رسمي، بأن اللاعب سينضم إلى تدريبات الفريق حتى يكون حاهزا للدفع به مع مطلع شهر يناير المقبل.

وتناول البيان أن النادي بصدد إتمام تعاقدات لتدعيم خطوط الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة.

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كان نادي سموحة قد أعلن قبل أيام عن بيع مهاجمه لنادي الإسماعيلي، قبل أن يؤكد الفريق الأصفر الصفقة.

وانضم المهاجم البالغ عمره 26 عاما إلى سموحة في الصيف الماضي بعد استغناء نادي بيراميدز عنه.

وشارك شيلونجو في 13 مباراة مع سموحة وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وبدأ مهاجم ناميبيا مشواره في الدوري المصري في يناير الماضي بعد انتقاله من بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي إلى بيراميدز.

المهاجم الدولي شارك مع منتخب ناميبيا في 13 مباراة دولية. سجل فيهم هدفين.

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في الدوري الإسماعيلي شيلونجو

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