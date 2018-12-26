ميسي: المنافسة مع كريستيانو كانت متعة للمشاهد.. وكنت أعلم أنني لن أفوز بالكرة الذهبية

اعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة المنافسة مع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابقة أنها كانت تصب في صالح مشاهد كرة القدم.

كريستيانو انتقل مطلع الموسم الجاري إلى صفوف يوفنتوس لينهي ما يقرب من 10 سنوات من التنافس مع ميسي في مسابقة الليجا.

صحيفة ماركا الإسبانية أجرت حوارا مع النجم الأرجنتيني يُنشر يوم الخميس، ولكنها كشفت عن بعض المقتطفات من هذا الحوار.

وقال ليونيل للصحيفة: "أحب كرة القدم ولكن العائلة فوق كل شيء".

وعن التنافس مع البرتغالي رونالدو، أجاب "المنافسة مع كريستيانو كانت شريفة ومتعة للمشاهد".

وبالطبع لم يفوت البرغوث فرصة الحديث عن ترشحه لجائزة الكرة الذهبية، وأوضح "كنت أستمع لأسماء المرشحين للكرة الذهبية، وأنا أعلم أن أسمي لن يدخل السباق".

وشدد على "كنت أعلم أنني لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام. شاهدت عملية فرز الأصوات وإختيار اللاعبين، لكني لم أنتظر لأعرف إذا كنت الثالث أو الرابع أو الخامس".

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