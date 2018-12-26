بالفيديو – شكرا لأسامواه.. مارتينيز يقتل نابولي +90 وينتصر لإنتر ميلان

نعم سجل لوتارو مارتينيز هدف الانتصار، لكن الفضل لكوادو أسامواه في فوز إنتر ميلان على نابولي القاتل.

فاز إنتر ميلان على نابولي بهدف مقابل لا شيء، في قمة الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي. مباراة شهد حالاتي طرد لفريق الجنوب.

إصابة مبكرة

تعرض ماريك هامشيك نجم وسط نابولي لإصابة مبكرة في الدقيقة الـ22، فغادر الملعب، وشارك نيكولا ماكسيموفيتش بدلا منه.

وكاد ماورو إيكاردي يسجل الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة الـ43. كرة عرضية استلمها داخل منطقة الجزاء، وراوغ أليكس ميريت، لكنه سدد ضعيفة جدا، لينقذها كاليدو كوليبالي من على خط المرمى، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني، لجأ لوشيانو سباليتي لدكة البدلاء، فشارك ماتياس فيتشينو بدلا من بورخا فاليرو في الدقيقة الـ64.

ورد رافائل بينيتيث بإدخال ديريس ميرتينز في الدقيقة الـ71 بدلا من أركاديوز ميليك.

التغيير الثاني لإنتر ميلان كان في الدقيقة الـ74 بدخول كيتا بالدي بدلا من إيفان بيرزيتش، فيما رد نابولي بدخول فوزي غولام بدلا من ماريو روي في الدقيقة الـ79. وبينهما سدد لورينزو إنسيني فوق المرمى في الدقيقة الـ75.

نقطة تحول

أشهر بابلو مازوليني حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه كوليبالي في الدقيقة الـ82 بعد تدخل على ماتيو بوليتانو لاعب إنتر ميلان، ومن هنا كانت نقطة التحول.

أسامواه البطل

كاد نابولي يسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ90. عرضية رائعة من فوزي غولام من الجهة اليسرى أبعدها هاندانوفيتش بخطأ كبير لتصل الكرة إلى لورينزو إنسيني الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها هاندانوفيتش من جديد لتعود إلى ديريس ميرتينز الذي سدد كرة قوية أبعدها كوادو أسامواه ببراعة من على خط المرمى وعادت إلى أحضان الحارس.

إنقاذ أسامواه لم يمنع خسارة فريقه فحسب، بل أمن انتصار الأفاعي أيضا بعدما سجل لوتارو مارتينيز هدفا قاتلا في الدقيقة الـ91.

انطلاقة رائعة من كيتا بالدي في الجهة اليسرى، ثم أرسل عرضية تركها إيكاردي لتصل إلى لواترو مارتينيز الذي سدد كرة زاحفة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباط.

هدف إنتر ميلان القاتل وتل الأعصاب، فتعرض لورنيزو إنسيني للطرد في الدقيقة الـ95 للاعتراض، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء.

فوز إنتر ميلان رفع رصيده للنقطة الـ36 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة الـ41 في المركز الثاني.

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