"حسام غالي يضيف لأي مكان يتواجد فيه" هكذا علق نادر شوقي رئيس شركة "إيليفن" المسؤولة عن إدارة الجونة عن تعاقدهم مع قائد الأهلي السابق.

وأعلن الجونة اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع حسام غالي ليتولى منصب مدير الكرة بالنادي.

وتحدث نادر شوقي لـFilGoal.com قائلا: "هذه خطوة رائعة للجونة فحسام غالي يضيف لأي مكان يتواجد فيه".

وواصل "لم يكن هناك أي شروط من غالي بل على العكس كان مرحبا بالموضوع بشكل كبير وكنا نتفاوض منذ فترة وأتممنا الاتفاق اليوم".

وعن رأي حمادة صدقي المدير الفني للفريق في التعاقد مع غالي قال: "كان مرحبا بالفكرة وحضر جلسة توقيع العقود".

وبسؤاله عن مدة التعاقد قال: "حتى نهاية الموسم الجاري ويبدأ غالي عمله مباشرة عقب توقيع العقود".

في الوقت ذاته كشف نادر شوقي عن أن محمد فضل كان مرشحا لتولي منصب مدير التعاقدات في الجونة وهو المنصب ذاته الذي كان يتولاه في الأهلي قبل رحيله.

وأوضح "نعم بالفعل فضل كان مرشحا لتولي منصب مدير التعاقدات في الجونة وتحدثت معه".

وأتم "لكن فضل طلب الحصول على راحة عقب الفترة المرهقة التي قضاها في الأهلي".

ويحتل الجونة المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري المصري.

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