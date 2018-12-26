الإسماعيلي يرفض مواجهة الداخلية بالعباسية

طالب النادي الإسماعيلي بتغيير ملعب لقاء الداخلية المقرر إقامته فى الخامس من شهر يناير المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة اللقاء على ملعب كلية الشرطة في العباسية.

وقد أرسل الإسماعيلي رسميا إلى اتحاد كرة القدم يعترض على اللعب بملعب العباسية ويطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك الاعتراض من منطلق أن فريق الداخلية يلعب مبارياته مع الأندية الجماهيرية فى ملاعب بعيدة عن ملعب العباسية.

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