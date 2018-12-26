بالفيديو - تشيلسي يصعد للمركز الرابع بثنائية في واتفورد

تشيلسي استفاد من تعثر أرسنال بالتعادل أمام برايتون وصعد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

البلوز انتصروا على واتفورد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 19 من المسابقة.

اللقاء شهد هجمات متبادلة بين الفريقين وأخطرها كان لويليان في الدقيقة العاشرة بعد انطلاقة رائعة ومراوغة للحارس قبل التسديد ولكن القائم الأيمن يمنعه من التسجيل.

في ذلك المشهد تعرض المدافع كاباسيلي للإصابة بعد محاولته اللحاق بالكرة واصطدامه بالقائم ليخرج مصابا على نقالة.

وفي الدقيقة 46 من الشوط الأول تمكن إدين هازارد من تسجيل هدف التقدم من انطلاقة على الجبهة اليسرى ومراوغته الحارس قبل التسديد في الشباك.

ولكن الشوط الأول لم ينته بتلك النتيجة، والذئاب تمكنوا من تسجيل التعادل.

تسديدة صاروخية رائعة لروبيرتو بيريرا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49 فشل الحارس كيبا في التصدي لها.

ومع الدقيقة 58 في الشوط الثاني نجح هازارد في زيادة الغلة التهديفية من ركلة جزاء بعد عرقلة من جانب الحارس، لينبري لها البلجيكي ويضعها في الشباك.

هدفان كتبا وصول هازارد إلى 101 هدف مع البلوز كعاشر لاعب يصل لنادي المائة في النادي اللندني.

انتصار رفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أرسنال الخامس، فيما توقف رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز التاسع.

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