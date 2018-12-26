الجونة يعلن رسميا.. حسام غالي مديرا للكرة

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 22:45

كتب : عاطف شادي

حسام غالي

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميا مع حسام غالي قائد الأهلي السابق ليتولى منصب مدير الكرة في النادي.

وكان غالي شغل منصب المنسق العام لقطاع الكرة في الأهلي في وقت سابق قبل رحيله عنه.

ويتولى نادر شوقي وكيل أعمال لاعب خط الوسط السابق رئاسة شركة "إيليفن" التي تدير نادي الجونة.

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وجاء إعلان الجونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويحتل الجونة المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وكان غالي اعتزل الكرة نهائيا في موسم 2017-2018 الذي أتمه بالتتويج مع الأهلي بلقب الدوري المصري.

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