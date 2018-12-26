الجونة يعلن رسميا.. حسام غالي مديرا للكرة

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميا مع حسام غالي قائد الأهلي السابق ليتولى منصب مدير الكرة في النادي.

وكان غالي شغل منصب المنسق العام لقطاع الكرة في الأهلي في وقت سابق قبل رحيله عنه.

ويتولى نادر شوقي وكيل أعمال لاعب خط الوسط السابق رئاسة شركة "إيليفن" التي تدير نادي الجونة.

وجاء إعلان الجونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

✍️| حسام غالي مديراً للكرة بنادي الجونة #TheGounies pic.twitter.com/GdDPV2SvW1 — El Gouna FC (@GounaFC) December 26, 2018

ويحتل الجونة المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة إثر خوضه لـ17 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وكان غالي اعتزل الكرة نهائيا في موسم 2017-2018 الذي أتمه بالتتويج مع الأهلي بلقب الدوري المصري.

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