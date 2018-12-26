كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ثلاثة صفقات أبرمها فريقه لسوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع محمد فتحي حارس الداخلية بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف مقبلة، في صفقة انتقال حر".

وأضاف "أنهينا أيضا إعارة عمر سعد ظهير حرس الحدود، وعاد اللاعب لصفوف الفريق بسبب حاجتنا له".

رئيس سموحة أكمل "كما تعاقدنا مع شيخ أحمد نجم وسط منتخب السنغال للشباب".

وأتم "شيخ أحمد حصل على جائزة ثالث أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للشباب".

ويحتل سموحة حاليا المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري برصيد 22 نقطة من 16 مباراة.

ويستعد سموحة لمواجهة المصري يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

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