خاص فرج عامر لـ في الجول: انضمام حارس الداخلية لسموحة.. والتعاقد مع نجم شباب السنغال

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 22:06

كتب : هاني العوضي

حسام حسن يحتفل بهدف سموحة في الزمالك

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ثلاثة صفقات أبرمها فريقه لسوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع محمد فتحي حارس الداخلية بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف مقبلة، في صفقة انتقال حر".

وأضاف "أنهينا أيضا إعارة عمر سعد ظهير حرس الحدود، وعاد اللاعب لصفوف الفريق بسبب حاجتنا له".

أخبار متعلقة

لجنة المسابقات: نفاوض الكاف لإنقاذ مباراة الأهلي وسموحة الإسماعيلي يضم شيلونجو من سموحة خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي وقع على رغبة بالانضمام لـ سموحة

رئيس سموحة أكمل "كما تعاقدنا مع شيخ أحمد نجم وسط منتخب السنغال للشباب".

وأتم "شيخ أحمد حصل على جائزة ثالث أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للشباب".

ويحتل سموحة حاليا المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري برصيد 22 نقطة من 16 مباراة.

ويستعد سموحة لمواجهة المصري يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

طالع أيضا:

بالفيديو – هدية ليستر مقبولة.. صلاح يسجل ويصنع وليفربول يوسع فارق الصدارة برباعية أمام نيوكاسل

بالفيديو - سيتي يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن ليفربول في سقوط مفاجئ أمام ليستر

بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة

خبر في الجول - صلاح إلى حفل الأفضل بإفريقيا بطائرة خاصة.. ومحرز وأوباميانج لم يؤكدا حضورهما

خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل

في الدوري سموحة محمد فتحي عمر سعد

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل ساعة | الدوري المصري
ميسي: المنافسة مع كريستيانو كانت متعة للمشاهد.. وكنت أعلم أنني لن أفوز بالكرة الذهبية ساعة | أوروبا
بالفيديو – شكرا لأسامواه.. مارتينيز يقتل نابولي +90 وينتصر لإنتر ميلان ساعة | أوروبا
إصابة لاعب الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
نادر شوقي يكشف لـ في الجول مدة تعاقد الجونة مع حسام غالي.. وسبب عدم ضم فضل ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يرفض مواجهة الداخلية بالعباسية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل

قد ينال إعجابك