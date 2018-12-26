خاص في الجول يكشف موقف الأجنبي الإضافي في قائمة الأهلي بعد ضم جيرالدو

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 21:55

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو

قائمة الأهلي الآن تضم خمسة أجانب، فهل يتخلص الفريق من أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية؟

يكشف لكم FilGoal.com كيف يفكر الأهلي في التعامل مع أجانب الفريق بالفترة المقبلة.

علم FilGoal.com من مصدر داخل الجهاز الفني، أنه لا توجد أية نية لإمكانية رحيل جونيور أجاي جناح الفريق النيجيري في شهر يناير.

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وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "أجاي لاعب مهم والجهاز الفني كان ينتظر عودته بشدة بعد أن افتقد جهوده، كما أن طبيعة سوق الانتقالات تؤكد صعوبة ضم لاعبين بنفس جودته".

كوليبالي أو جيرالدو يرحل؟

وانتقل المصدر للحديث عن إمكانية رحيل ساليف كوليبالي المدافع المالي للفريق، فقال "مسالة بقاء ساليف كوليبالي من عدمه تبقى في يد المدرب مارتين لاسارتي".

وواصل "هو المسؤول عن تحديد هذا الأمر، ونفس الأمر بالنسبة لقيد جيرالدو أو خروجه على سبيل الإعارة".

كان الأهلي قد ضم جيرالدو دا كوستا المهاجم الأنجولي لفريق بريميرو دي أوجوستو، ليكون ضمن صفقات الفريق الشتوية لشهر يناير المقبل.

ويملك الأهلي حاليا خمسة أجانب في قائمته، هم علي معلول الظهير التونسي، وساليف كوليبالي المدافع المالي، وجونيور أجاي الجناح النيجيري، ووليد أزارو المهاجم المغربي، بالإضافة لجيرالدو الوافد الجديد الأنجولي.

ويحق لكل نادي قيد أربعة أجانب بحد أقصى في قائمته.

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