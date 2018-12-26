بالفيديو – هل يشعر إنتر بالندم الآن؟ هدف مُبهر من لاعب روما زانيولو

سجل نيكولو زانيولو لاعب روما هدفا رائعا لفريقه في شباك ساسولو اليوم الأربعاء في ملعب الأولمبيكو في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وتسلم زانيولو الكرة في الناحية اليمنى وراوغ مدافع ساسولو قبل أن يوهم الأخير وحارس المرمى بالتسديد ويسقطهما أرضا.

وبعدها قرر اللاعب الشاب تسديد الكرة لتسكن الشباك ليسجل أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الإيطالي.

لكن هل يندم إنتر ميلان الآن بعد رؤية ذلك الهدف؟

رحل زانيولو عن إنتر ميلان بداية الموسم الجاري مقابل إقناع النيراتزوري لروما بترك رادجا ناينجولان ودفع 45 مليون يورو.

وقرر إنتر ميلان إيقاف ناينجولان إلى أجل غير مسمى بسبب عدم الانضباط وتأخره عن حضور المران لأكثر من مرة.

وسُربت مكالمة هاتفية للاعب البلجيكي يقول فيها إنه يريد العودة إلى روما وسيختلق المشاكل في إنتر كي يتم السماح له بالرحيل عن الفريق.

}

طالع أيضا:

بالفيديو – هدية ليستر مقبولة.. صلاح يسجل ويصنع وليفربول يوسع فارق الصدارة برباعية أمام نيوكاسل

بالفيديو - سيتي يواصل نزيف النقاط ويبتعد عن ليفربول في سقوط مفاجئ أمام ليستر

بالفيديو - يونايتد يحافظ على غزارته التهديفية مع سولشاير ويضرب هدرسفيلد بالثلاثة

خبر في الجول - صلاح إلى حفل الأفضل بإفريقيا بطائرة خاصة.. ومحرز وأوباميانج لم يؤكدا حضورهما

خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل