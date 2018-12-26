بالفيديو - أرسنال يتعثر أمام برايتون.. وأوباميانج يتخطى صلاح في صراع الهدافين

سقط فريق أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه برايتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي.

بدأ أرسنال المباراة بهجوم قوي وسجل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 7 بقدم الهداف بيير إيمريك أوبامايانج بعد عمل رائع من لاكازيت.

ووصل أوبامايانج للهدف رقم 13 في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، متفوقا بهدف واحد على محمد صلاح وهاري كين.

وفي الدقيقة 35 ومن تمريرة طويلة وسط دفاع أرسنال استغل يوجين لوكاديا خطأ الحارس لينو في الخروج من المرمى ليسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

مع بداية الشوط الثاني أجرى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال التغيير الأول بخروج ميسوت أوزيل ونزول أليكس إيوبي لتدعيم الهجوم.

ومع الوقت دفع أيضا بالثنائي أرون رامسي وميتلاند نيلس بدلا من لاكازيت وكوسيليني ولكن دون فائدة في ظل الدفاع القوي من برايتون.

وظل الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال طوال المباراة دون أن يشارك.

بهذه النتيجة وصل أرسنوال إلى النقطة 38 في المركز الرابع بجدل ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع برايتون رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث عشر.

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