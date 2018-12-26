بالفيديو - روما يعود للانتصار بثلاثية في ساسولو

بعد السقوط أمام يوفنتوس بهدف نظيف الجولة الماضية عاد روما للانتصار مجددا وفاز على ساسولو بثلاثية مقابل هدف في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

روما الذي حقق فوزا وحيدا خلال الجولات الخمس الماضية تمكن من استعادة مسار الانتصارات مجددا وظفر بثلاث نقاط أمام ضيفه.

أول الأهداف أتى مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق دييجو بيروتي من ركلة جزاء بعد عرقلة باتريك شيك.

والهدف الثاني سجله باتريك شيك في الدقيقة 28 بعد مراوغة الحارس إثر تمريرة بينية جعلته منفردا.

واختتم نيكولو زانيولو ثلاثية الجيالوروسي بعد مراوغة رائعة للدفاع والحارس ليضعها في الشباك بشكل جمالي.

ونجح ساسولو تسجيل هدف الشرف من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90 من كوما باباكار.

رصيد روما ارتفع إلى 24 نقطة في المركز الـ11 فيما توقف رصيد ساسولو عند 25 نقطة في المركز التاسع.

وفي باقي المباريات ضرب تورينو نظيره إمبولي بثلاثية نظيفة، وتعادل سبال مع أودينيزي سلبيا.

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