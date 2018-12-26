بينيتيث: دفعنا ثمن الأخطاء أمام ليفربول.. وهدف صلاح أنهى كل شيء

اعترف رفائيل بينيتيث المدير الفني لنيوكاسل بارتباك فريقه بعض الأخطاء والتي كلفتهم الخسارة أمام ليفربول.

وخسر نيوكاسل أمام ليفربول 4-0 في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وقال بينيتيث عقب المباراة في تصريحات صحفية: "بدأنا الدقائق الأولى من المباراة بشكل جيد وأتيحت لنا عدة فرص لم نستغلها بشكل جيد".

وأضاف "بعد هدف ليفربول الأول اهتزت ثقة اللاعبين والهدف الثاني الذي سجله صلاح أنهى كل شيء".

وأكمل "بعد الهدف الثاني أصبح من الصعب جدا الرد على فريق بمثل قوة ليفربول".

وأوضح المدرب الإسباني "نحن نعلم جيدا أن هناك فارقا كبيرا في المستوى بيننا وبين ليفربول، ولكن لا يزال لدينا عدة مباريات سنحاول أن نقدم خلالها أداء قوي".

وأتم تصريحاته "ارتكبنا اليوم خطأين ودفعنا ثمن ذلك، كذلك لم نتفاعل مع المباراة كما كان يجب علينا".

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، كذلك صنع الهدف الرابع.

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