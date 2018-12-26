مدرب دجلة: انتقال محمد محمود للأهلي؟ الأمر ليس بيدي

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 20:30

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس

أبدى تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة حزنه لانتقال لاعبه الشاب محمد محمود لصفوف الأهلي اعتبارا من يناير المقبل.

محمد محمود

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وقال تاكيس عقب الفوز على الجونة 2-1 في الدوري: "حزين لأنها ليلة خاصة لفريق وادي دجلة ولحظات تختلط فيها المشاعر لأن محمد محمود سيترك الفريق".

وأضاف المدرب اليوناني "لا أتحدث عن لاعب كرة قدم بل شخصية أحبها كثيرا ولكنها سنة الحياة وعلينا أن نستمر، فهو لاعب رائع ويستحق كل خير وأتمنى له النجاح".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "انتقال محمد محمود للأهلي أمر ليس بيدي بل يعود لرئيس النادي فهو الأكثر دراية لذا لا أستطيع فعل شيء، هذه كرة القدم".

وواصل "لا أعلم شيئا عن إمكانية الاستغناء عن محمود مرعي، فهو لاعب متميز ويتطور مستواه كثيرا وسيكون أفضل في المرحلة القادمة".

وأتم تاكيس جونياس "نستحق الفوز على الجونة وسنظهر بصورة أفضل في الدور الثاني لأن اللياقة البدنية للاعبينا تتحسن تدريجيا".

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تاكيس دجلة محمد محمود

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