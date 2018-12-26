أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على الظهير الأيسر للأهلي ومنتخب مصر ومدرب الفريق الأحمر السابق سيد معوض.

** أفضل فريق؟

الأهلي بعدما توج بالدوري وتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

** أفضل لاعب؟

وليد سليمان كان رائعا طوال العام وله دور كبير فيما وصل إليه الأهلي رغم الظروف الصعبة التي عانى منها الفريق ككل.

** أفضل لاعب صاعد؟

طاهر محمد طاهر كونه لا يشارك مع أي من القطبين ورغم ذلك أظهر موهبته وأصبح لاعبا دوليا.

أفضل حدث؟

تأهل مصر لكأس العالم 2018.

** أسوأ حدث؟

خسارة الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا.

** مفاجأة العام؟

تقدم مصر بطلب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 رغم تنظيم مباريات الدوري بدون جمهور.

** تشكيل العام؟

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- محمود متولي- محمود علاء- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عمرو السولية

في الوسط الهجومي: كينو- محمود عبد المنعم "كهربا"- وليد سليمان

في الهجوم: وليد أزارو

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