محمود مرعي: الأولوية للاحتراف عن الانتقال إلى الأهلي والزمالك

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 20:13

كتب : FilGoal

محمود مرعي

حدد محمود مرعي مدافع وادي دجلة أولوياته حال تلقيه عرضا للرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.

وصرح مرعي عبر قناة أون سبورت: "مصيري بيد إدارة وادي دجلة والمدير الفني للفريق، لقد فصلت نفسي تماما عن كل ما يقال من عروض وتركت الأمر لوكيل أعمالي".

وأضاف المدافع الشاب "رحيلي عن دجلة من عدمه لم يتأكد، اسألوا المدرب تاكيس جونياس، فأنا مع الفريق لآخر دقيقة".

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وتابع "الأهلي والزمالك مثل باوك اليوناني، فكل لاعب يتطلع للاحتراف الأوروبي فهي الخطوة الأهم بالنسبة لي والأولوية لها".

وواصل: "لا أعرف حقيقي ترشيحي للاحتراف في اليونان، فلم يتحدث معي تاكيس في هذا الأمر".

في سياق آخر، قال محمود مرعي: "دخول 30 هدفا في مرمانا لا يعني أننا فريق ضعيف بل نحن الأكثر استحواذا على الكرة وكل الفرق تخشانا".

وأتم تصريحاته: "التوفيق لم يحالفنا في الجولات الأولى من الدوري لأننا نلعب بطريقة جديدة على الكرة المصرية، ولكننا نتعلم يوميا في التدريبات ودجلة سيكون مختلفا في الدور الثاني".

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