محمد محمود: لم أتخيل اللعب لناد آخر في مصر.. وانتظروا كل البطولات في التتش

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 20:08

كتب : FilGoal

محمد محمود - وادي دجلة

قال محمد محمود لاعب وادي دجلة إنه لم يتمالك نفسه وانسالت دموعه رغما عنه في آخر ظهور له مع الفريق قبل الانتقال إلى صفوف الأهلي بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

وساهم اللاعب الشاب في فوز دجلة على الجونة 2-1، اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

وصرح محمود عبر قناة أون سبورت: "لن أنسى هذه اللحظات، لقد قضيت 8 سنوات في دجلة ولم أتخيل يوما ما اللعب لناد آخر في مصر بل كنت أتطلع للاحتراف في الخارج والأهلي أيضا كان في حساباتي".

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وأضاف "لم أتمالك نفسي ودموعي انسالت رغما عني، أنا ذاهب للأهلي عائلتي الثانية، وسأفتقد الجميع في دجلة من إدارة ولاعبين والمدرب تاكيس جونياس الذي أتمنى له التوفيق في حياته الخاصة وليس كرة القدم فقط".

وواصل "الأهلي أكبر ناد في إفريقيا، وسأعمل على جلب كل البطولات إلى التتش، لا أريد الحديث كثيرا والحكم متروك لأدائي في الملعب".

وأتم محمد محمود "لم أحصل على وعد بالمشاركة أساسيا، فالتدريب والاجتهاد والتعب في المران هو من سيفرضني أساسيا وليس الكلام، فإذا لم أظهر بشكل جيد بالطبع لن أشارك في المباريات".

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