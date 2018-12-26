بالفيديو – سجل وصنع.. صلاح يتألق في ملخص لمساته أمام نيوكاسل

سجل هدفا وصنع آخر، وقاد ليفربول للفوز على نيوكاسل ومواصلة صدارة الترتيب.

قاد محمد صلاح نجم ليفربول، فريقه للفوز على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة، من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه.

وصنع صاحب الـ25 عاما الهدف الرابع أيضا لليفربول من ركنية، نفذها صلاح، وقابلها فابينيو برأسية في المرمى.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة الـ51 في صدارة الترتيب، وبفارق 6 نقاط عن توتنام في المركز الثاني.

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