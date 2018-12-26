كلوب: لم نعلم بنتيجة مانشستر سيتي.. وسباق اللقب سيستمر حتى النهاية

لم يلتفت يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كثيرا إلى سقوط منافسه مانشستر سيتي أمام ليستر وتوسيع الفارق في الصدارة إلى 6 نقاط مع أقرب ملاحقيه توتنام.

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية واستفاد من هزيمة سيتي المفاجئة، ليحلق في الصدارة قبل مباراة واحدة من نهاية الدور الأول.

وكلوب قال بعد المباراة: "بداية المباراة كنا نتمتع بحيوية كبيرة هجوميا وكان الوضع متوسطا دفاعيا، لم أحبه كثيرا، ولكن بالنظر للمباراة بأكملها كنا جيدين للغاية".

وأضاف لبي بي سي "كان بإمكاننا تسجيل المزيد وحصلنا على عدة فرص نتاج تحركات جيدة جدا، حتى النهاية كنا مسيطرين ونرغب في تسجيل المزيد".

وتابع "من الصعب أن تواجه نيوكاسل، لقد عملوا بجدية ولكن لاعبينا بقوا في المباراة وأدوا أدوارهم بشكل جيد".

الألماني أكمل "لم يكن لدينا فكرة عن نتيجة مانشستر سيتي حتى نهاية المباراة، سنواجه سيتي قريبا ولو كنت مكانهم لفكرت أن الفارق 4 نقاط لأنه يتعين علينا مواجهتهم، وسنواجه أرسنال قبلها أيضا".

وأشار إلى "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو الأداء والحفاظ على هذا المستوى. توتنام ارتقوا للوصافة، ورغم أن لديهم صيف صعب ( يقصد سوق الانتقالات) إلا أنهم يؤدون بشكل عبقري".

مدرب ليفربول واصل "نحن في انطلاقة جيدة أيضا. تشيلسي سيفوز وأرسنال سيفوز وسوف يكون السباق حتى آخر يوم، ولكننا متصدرين وهذا هو الأهم".

وأتم "نحن نضع أساسيات فقط لباقي الموسم، والأساسيات بعد نهاية النصف الأول من الموسم حقيقة جيد للغاية".

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ51 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. لكن المركز الثاني لم يعد مانشستر سيتي، فتوتنام الآن هو الوصيف برصيد 45 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثا برصيد 44 نقطة.

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