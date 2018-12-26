بالفيديو - توتنام يكتسح بورنموث بخماسية ويرتقي للوصافة.. وإيفرتون ينتفض

قبل المباراة لم يكن يتوقع الديوك أن يقفزوا إلى الوصافة ولكن ذلك تحقق وتوتنام أصبح في المركز الثاني خلف ليفربول.

توتنام فاز على بورنموث بخماسية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.























































كريستيان إريكسن افتتح التسجيل في الدقيقة 16، وسون هيونج مين أضاف الثاني في الدقيقة 23.

السيطرة اللندنية لم تتوقف عند هذا الحد والهدف الثالث في الشوط الأول سجله لوكاس مورا في الدقيقة 35 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني واصل توتنام فرض سيطرته الهجومية وهاري كين سجل الرابع في الدقيقة 61.

ومع الدقيقة 70 أحرز سون هيونج مين ثاني أهدافه وخامس أهداف الديوك ليظفر للنادي اللندني بثلاث نقاط.

توتنام أصبح رصيده 45 نقطة بالمركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن ليفربول، وفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي سقط أمام ليستر سيتي وتراجع ثالثا.

أما بورنموث فتوقف رصيده عند 26 نقطة متراجعا للمركز الـ11.

وفي نفس الجولة انتفض إيفرتون من سقوطه أمام توتنام بسداسية الجولة الماضية، وانتصر على بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف.

التوفيز تقدموا بثلاثية نظيفة أولا عن طريق ييري مينا ولوكاس ديني وجيلفي سيجردسون في الدقائق 2 و13 و22.

وبيرنلي سجل هدفعه الوحيد في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الضيوف هدفين آخرين عن طريق ديني، الذي سجل ثاني أهدافه، في الدقيقة 71، قبل أن يختتم البرازيلي ريتشارليسون الأهداف بالدقيقة 93.

رصيد إيفرتون ارتفع إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما بات رصيد بيرنلي 12 نقطة في المركز الـ18.

وفي مباراة أخرى تعادل كريستال بالاس مع كارديف سيتي سلبيا.

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