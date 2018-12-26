بالفيديو – الأخطبوط دي خيا ينقذ يونايتد بتصد مُبهر

أنقذ ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد فريقه من تلقي هدفا محققا من هدرسفيلد.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه هدرسفيلد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 63 حصل هدرسفيلد على ركلة ركنية فشل دفاع يونايتد في تشتيتها.

وسدد لاورينت ديبواتري الكرة قوية ورغم وجود لاعب آخر من هدرسفيلد ومدافع من يونايتد أمام دي خيا لكن الحارس الإسباني تألق وزاد عن مرماه.

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