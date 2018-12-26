بالفيديو – الأخطبوط دي خيا ينقذ يونايتد بتصد مُبهر

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 18:27

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

أنقذ ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد فريقه من تلقي هدفا محققا من هدرسفيلد.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه هدرسفيلد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 63 حصل هدرسفيلد على ركلة ركنية فشل دفاع يونايتد في تشتيتها.

وسدد لاورينت ديبواتري الكرة قوية ورغم وجود لاعب آخر من هدرسفيلد ومدافع من يونايتد أمام دي خيا لكن الحارس الإسباني تألق وزاد عن مرماه.

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