تشكيل أرسنال - النني احتياطي.. أوزيل ولاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام برايتون

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام برايتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء بعدما شارك في المباراة الماضية أمام بيرنلي بشكل أساسي.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، سوكراتيس، كوسيلني، كولاسياناك.

الوسط: جيندوزي، جاكا، توريرا.

الهجوم: أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.

🗞 T E A M N E W S Here's how we line up for #BHAARS 👇 pic.twitter.com/ZcqlDB0IRT — Arsenal FC (@Arsenal) December 26, 2018

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 37 نقطة فيما يتواجد برايتون بالمركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

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