تشكيل أرسنال - النني احتياطي.. أوزيل ولاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام برايتون

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 18:18

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي أرسنال بهدف أوباميانج في بيرنلي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام برايتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء بعدما شارك في المباراة الماضية أمام بيرنلي بشكل أساسي.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

أخبار متعلقة

تقرير: أرسنال يبحث عن حل لأزمة الدفاع في موهبة وست هام مخيتاريان يغيب ستة أسابيع عن أرسنال.. وعودة بيليرين بعد أسبوعين إيمري: أوزيل لديه مستقبل هنا في أرسنال.. وتحدثت مع النني

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: ليشتشتاينر، سوكراتيس، كوسيلني، كولاسياناك.

الوسط: جيندوزي، جاكا، توريرا.

الهجوم: أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 37 نقطة فيما يتواجد برايتون بالمركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

طالع أيضا:

ستيرلنج يتغنى بمحمد صلاح "الاستثنائي"

ميدو: مباراة الاهلي ستكون الأخيرة لي كمدير فني للوحدة

تقرير: هل يظفر باوك بمحمود مرعي قبل الأهلي؟

تحديد موعد مواجهة المقاولون أمام الإسماعيلي.. وقرعة إفريقيا تحدد الدراويش ضد الزمالك

بعد التغزل في قدراته - بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط

أرسنال محمد النني

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الأخطبوط دي خيا ينقذ يونايتد بتصد مُبهر 14 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - النني احتياطي.. أوزيل ولاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام برايتون 23 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – الثالثة مع ليفربول.. صلاح يحصل على ركلة الجزاء ويسجلها.. ويستعيد صدارة الهدافين 25 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كريستيانو يحافظ لـ يوفنتوس على سلسلة اللاهزيمة وينقذه من فخ أتالانتا 42 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) وادي دجلة ساعة | مصر
طارق يحيى: باسم مرسي يأمل العودة للمنتخب.. وأرشح الزمالك للدوري ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك