تشكيل أرسنال - النني احتياطي.. أوزيل ولاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام برايتون
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 18:18
كتب : FilGoal
أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام برايتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد النني
النادي : أرسنال
وحل محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء بعدما شارك في المباراة الماضية أمام بيرنلي بشكل أساسي.
وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.
حراسة المرمى: بيرند لينو.
الدفاع: ليشتشتاينر، سوكراتيس، كوسيلني، كولاسياناك.
الوسط: جيندوزي، جاكا، توريرا.
الهجوم: أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.
🗞 T E A M N E W S
Here's how we line up for #BHAARS 👇 pic.twitter.com/ZcqlDB0IRT— Arsenal FC (@Arsenal) December 26, 2018
ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 37 نقطة فيما يتواجد برايتون بالمركز الـ13 برصيد 21 نقطة.
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