بالفيديو – الثالثة مع ليفربول.. صلاح يحصل على ركلة الجزاء ويسجلها.. ويستعيد صدارة الهدافين

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 18:16

كتب : FilGoal

صلاح يسجل من ركلة جزاء في شباك نيوكاسل

تحصل محمد صلاح على ركلة الجزاء، ولم يكتف بذلك، فسجلها بنفسه في شباك نيوكاسل.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك نيوكاسل، في المبارة الجارية بين الفريقين، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وانطلق صلاح بالكرة في الدقيقة الـ47، قبل أن يتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

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وسدد صلاح ركلة الجزاء بنفسه، مسجلا الهدف الثاني على يسار مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل.

الهدف هو السادس لصلاح في آخر 5 مباريات لليفربول على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري بصدارة الهدافين بالتساوي مع بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

وهي أيضا ركلة الجزاء الثالثة التي يسجلها صلاح مع ليفربول بعد التسجيل في شباك ريد ستار بلجراد هذا الموسم في دوري الأبطال، وفي شباك هدرسفيلد تاون بالموسم الماضي، مقابل إهدار ركلة جزاء أمام هدرسفيلد أيضا بالموسم الماضي.

وبشكل عام، هي ركلة الجزاء الـ11 التي يسددها صلاح في مسيرته. سجل 8 منهم وأهدر ثلاث، وهي ركلة الجزاء الأولى التي يسجلها ليفربول على ملعب أنفيلد منذ نوفمبر لعام 2016.

وأصبح صلاح أول لاعب هذا الموسم يسجل في 10 مباريات مختلفة ببطولة الدوري هذا الموسم.

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