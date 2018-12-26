بالفيديو - كريستيانو يحافظ لـ يوفنتوس على سلسلة اللاهزيمة وينقذه من فخ أتالانتا

يوفنتوس كان متأخرا بهدفين مقابل هدف، ولكن قبل 12 دقيقة من النهاية أدرك كريستيانو رونالدو التعادل وحافظ لفريقه على سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإيطالي.

ظفر البيانكونيري بالتعادل مع أتالانتا بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

السيدة العجوز لم تنتظر كثيرا من أجل هز الشباك. عرضية أليكس ساندرو من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثانية حاول المدافع بيرات ديمسيتي تشتيتها ولكنها سكنت بالخطأ في مرماه.

ولكن الأمور لم تسر وفقا لما يريده الضيوف. أتلانتا عاد وأدرك التعادل في الدقيقة 24 عن طريق دوفان زاباتا لينتهي الشوط الأول 1-1.

ومع الشوط الثاني لم يبد وأن الوضع سيصبح أفضل حالا ليوفنتوس. رودريجو بينتانكور تعرض للطرد في الدقيقة 53 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأصحاب الأرض استغلوا الأمر أفضل استغلال وسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق نفس اللاعب زاباتا.

رغم ذلك كثف يوفنتوس من ضغطه سعيا لإدراك التعادل ولكنهم لم يفلحوا في ذلك سوى قبل 12 دقيقة من النهاية.

كريستيانو رونالدو هز الشباك من تسديدة داخل منطقة جزاء المنافس ليظفر لفريقه بنقطة ويحافظ على سلسلة اللا هزيمة في الدوري.

16 انتصار وتعادلين رفعا رصيد يوفنتوس إلى 50 نقطة في الصدارة مع فارق 9 نقاط مع نابولي الثاني والذي سيخوض مهمة صعبة أمام إنتر لاحقا مساء اليوم.

أما رصيد أتالانتا فارتفع إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وفي نفس الجولة فاز بارما على فيورنتينا بهدف نظيف، وانتصر كالياري على جنوى بنفس النتيجة، وانتصر لاتسيو على بولونيا بهدفين نظيفين وهي نفس النتيجة التي انتصر بها سامبدوريا على كييفو.

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