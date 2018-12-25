لأنه لم يكن مثل أي لاعب أجنبي ارتدى قميص الزمالك، لاتزال جماهير القلعة البيضاء تحتفل بعيد ميلاد النيجيري إيمانويل أمونيكي الذي يتمم عامه الـ48 اليوم 25 ديسمبر.

إيمونيكي الذي لعب للزمالك من عام 1991 حتى 1994 ترك العديد من الذكريات الرائعة لجماهير البيت الأبيض، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية الرائعة في أوروبا مع سبورتنج لشبونة وبرشلونة.

ولأنها مناسبة خاصة جدا لجماهير الزمالك، وجه FilGoal.com أسئلة سريعة للنجم النيجيري المتوج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 1994 وذهبية أوليمبياد أتلانتا 1996.

- أي هدف لك مع الزمالك تعتبره الأفضل؟

أمونيكي: "أفضل هدف لي مع الزمالك؟ سؤال صعب لأنني سجلت الكثير من الأهداف مع الفريق".

وأكمل "لكنني سأختار أخر هدف سجلته مع الزمالك قبل الرحيل، وكان في شباك الأهلي وفزنا 2-0".

وأوضح "لازلت أتذكر هذا الهدف جيدا لأنه كان في شباك الأهلي وأحمد شوبير، وكان على ملعب المقاولون العرب".

وفاز الزمالك على الأهلي 2-0 يوم 17 أبريل 1994 بهدفي أمونيكي ومحمد صبري.

- ما هي مباراتك الأفضل مع الزمالك؟

أمونيكي: "هناك الكثير من المباريات الجيدة لي مع الزمالك، ولكنني سأختار تلك المباراة التي سجلت فيها ثلاثة أهداف ضد بلدية المحلة".

وأضاف "سجلت هاتريك أيضا ضد طنطا، لكن مباراة المحلة كانت أصعب وعلى ملعبهم".

وفاز الزمالك على بلدية المحلة 5-2 في موسم 1992-1993 الذي توج به بالدوري، وسجل الخماسية أمونيكي "هاتريك"، وأيمن منصور، وأشرف قاسم.

- اختار لنا اللحظة الأفضل لك مع الزمالك؟

أمونيكي: "في رأيي كل الأوقات التي قضيتها في مصر كانت مميزة، ومليئة بالحب من جماهير الزمالك".

وتابع "سأختار اللحظات التي أسعدنا فيها الجماهير وتوجنا بالدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر".

وفاز أمونيكي بالدوري مع الزمالك موسمي 1991-1992، 1992-1993، ودوري أبطال إفريقيا 1993 على حساب أشانتي كوتوكو بركلات الترجيح وسجل النجم النيجيري ركلته، والسوبر الإفريقي 1994 على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور.

كاريكاتير جريدة الاهرام صبيحة يوم 18 ابريل 1994 بعد احراز ايمانويل الهدف الاول للزمالك في مرمى الاهلي و فوز الزمالك 2-0 بالتوازي مع نزول فيلم الارهابي لعادل امام في السينمات و فكرة عبقرية من راسم الكاريكاتير باستبدال عادل امام على الافيش بايمانويل pic.twitter.com/N45kywbBCb — Hesham Abdel-Wahab (@HeshZtv) December 24, 2018

- هل تود توجيه رسالة لجمهور الزمالك في عيد ميلادك؟

أمونيكي: "شكرا لأنكم تتذكروني دائما في كل المناسبات، وأشعر بالحب منكم في كل زيارة لي لمصر".

وواصل "قضيت أوقاتا رائعة في مصر لا تُنسى بفضلكم، وسعيد لأنني شاركت في التتويج مع الزمالك بالبطولات".

ثم أتم "أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة، وأن يواصل الزمالك عروضه الجيدة الحالية".

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