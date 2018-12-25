خاص في عيد ميلاده – أمونيكي يختار لـ في الجول أفضل مباراة وهدف ولحظة مع الزمالك.. ويوجه رسالة لجماهيره

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 13:00

كتب : أمير عبد الحليم

ايمانويل امونيكي‎

لأنه لم يكن مثل أي لاعب أجنبي ارتدى قميص الزمالك، لاتزال جماهير القلعة البيضاء تحتفل بعيد ميلاد النيجيري إيمانويل أمونيكي الذي يتمم عامه الـ48 اليوم 25 ديسمبر.

إيمونيكي الذي لعب للزمالك من عام 1991 حتى 1994 ترك العديد من الذكريات الرائعة لجماهير البيت الأبيض، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية الرائعة في أوروبا مع سبورتنج لشبونة وبرشلونة.

ولأنها مناسبة خاصة جدا لجماهير الزمالك، وجه FilGoal.com أسئلة سريعة للنجم النيجيري المتوج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 1994 وذهبية أوليمبياد أتلانتا 1996.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – اتجاه في الزمالك لعدم رحيل أي لاعب.. وفرمان بسبب "التفاوض مع أندية أخرى" باولو: الزمالك الأقرب للدوري بنسبة 85%.. والدوري السعودي خطوتي القادمة باولو: تخيلت أنني سأسجل كل دقيقة في الزمالك.. وإيناسيو أتى من أجل الصور التذكارية عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري

- أي هدف لك مع الزمالك تعتبره الأفضل؟

أمونيكي: "أفضل هدف لي مع الزمالك؟ سؤال صعب لأنني سجلت الكثير من الأهداف مع الفريق".

وأكمل "لكنني سأختار أخر هدف سجلته مع الزمالك قبل الرحيل، وكان في شباك الأهلي وفزنا 2-0".

وأوضح "لازلت أتذكر هذا الهدف جيدا لأنه كان في شباك الأهلي وأحمد شوبير، وكان على ملعب المقاولون العرب".

وفاز الزمالك على الأهلي 2-0 يوم 17 أبريل 1994 بهدفي أمونيكي ومحمد صبري.

- ما هي مباراتك الأفضل مع الزمالك؟

أمونيكي: "هناك الكثير من المباريات الجيدة لي مع الزمالك، ولكنني سأختار تلك المباراة التي سجلت فيها ثلاثة أهداف ضد بلدية المحلة".

وأضاف "سجلت هاتريك أيضا ضد طنطا، لكن مباراة المحلة كانت أصعب وعلى ملعبهم".

وفاز الزمالك على بلدية المحلة 5-2 في موسم 1992-1993 الذي توج به بالدوري، وسجل الخماسية أمونيكي "هاتريك"، وأيمن منصور، وأشرف قاسم.

- اختار لنا اللحظة الأفضل لك مع الزمالك؟

أمونيكي: "في رأيي كل الأوقات التي قضيتها في مصر كانت مميزة، ومليئة بالحب من جماهير الزمالك".

وتابع "سأختار اللحظات التي أسعدنا فيها الجماهير وتوجنا بالدوري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر".

وفاز أمونيكي بالدوري مع الزمالك موسمي 1991-1992، 1992-1993، ودوري أبطال إفريقيا 1993 على حساب أشانتي كوتوكو بركلات الترجيح وسجل النجم النيجيري ركلته، والسوبر الإفريقي 1994 على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور.

- هل تود توجيه رسالة لجمهور الزمالك في عيد ميلادك؟

أمونيكي: "شكرا لأنكم تتذكروني دائما في كل المناسبات، وأشعر بالحب منكم في كل زيارة لي لمصر".

وواصل "قضيت أوقاتا رائعة في مصر لا تُنسى بفضلكم، وسعيد لأنني شاركت في التتويج مع الزمالك بالبطولات".

ثم أتم "أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة، وأن يواصل الزمالك عروضه الجيدة الحالية".

اقرأ أيضا

خبر في الجول – اتجاه في الزمالك لعدم رحيل أي لاعب.. وفرمان بسبب "التفاوض مع أندية أخرى"

رئيس النجوم لاتحاد الكرة: قد ألجأ للسيسي والفيفا.. لسنا في فوضى

طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول مستجدات إصابات 6 لاعبين.. وفحص يحدد موقف سليمان

تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي

المقاولون العرب يرد عبر في الجول على "اهتمام الوداد بـ أحمد علي"

أمونيكي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع الحد الأدنى لحضور مباريات أمم إفريقيا 12 دقيقة | مصر
قرارات اتحاد الكرة: إقالة مدرب الشاطئية.. وجمعية عمومية لتغيير شكل دوري الدرجة الثانية 16 دقيقة | الدوري المصري
جروس للاعبي الزمالك: أغلقنا صفحة الكونفدرالية والتركيز الآن على الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل 59 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لكاسونجو وأحداد.. وراحة لعلاء ساعة | الدوري المصري
ريدناب: فان دايك = جون تيري + فيديتش + فيرديناند ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك