مؤتمر كلوب - صلاح المثير للإعجاب ومعاناة إصابة الكتف.. وسيتي غير المحظوظ في الخسارتين

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بقدرات نجم الفريق محمد صلاح وتأقلمه على المراكز الجديدة، كما أوضح أن اللاعب كان مازال يعاني من إصابة الكتف مع بداية الموسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة ليفربول لفريق نيوكاسل بعد غد الأربعاء بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن محمد صلاح: "عليه التأقلم قليلا مع المراكز الجديدة، نحتاج إلى وجوده في اللعب".

وتابع "لكنه مازال يتمتع بالرغبة والسرعة في المساحات الصغيرة، صلاح مثير للإعجاب وجزء مهم جدا في لمساتنا النهائية".

وعن تراجع مستواه مع بداية الموسم أوضح كلوب "في البداية لم يكن جسد صلاح مثاليا فكان لا يزال يعاني من إصابة الكتف".

وواصل "إذا كنت تعمل في مكتب وإصابتك في يدك التي لا تكتب بها، فأنت بخير ولكن عندما تكون لاعب كرة قدم فعليك الانتظار لتكون لائقا بنسبة 100%".

وبالحديث عن عدم فوز لاعبيه بمسابقة الدوري من قبل قال كلوب: "جميع اللاعبين الذين حصدوا اللقب، عندما فازوا به كانت هناك المرة الأولى".

وتابع "الخبرة تكون جيدة فقط عندما تكون صغيرا بما يكفي لاستخدامها".

وبسؤاله عن عدم هزيمة ليفربول في المسابقة حتى الآن بينما خسر مانشستر سيتي مرتين قال كلوب: "سعيد بعدم خسارتنا حتى الآن ونحن في ديسمبر وتلك اللحظة لم تكن لدي في الكثير من الأحيان".

وتابع "لقد قدمنا مستوى جيد حتى الآن، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل حتى نهاية الموسم وذلك هو التحدي بالنسبة لنا".

وعن مانشستر سيتي أوضح "من الصعب الفوز بالمباريات أحيانا الأمر ينجح وأحيانا لا، ولم ألاحظ أي شيء أخر سوى أن سيتي لم يكن محظوظا في خسارة المباراتين، لقد كانوا متفوقين".

وبالحديث عن المصابين قبل مواجهة نيوكاسل أشار كلوب "عاد أرنولد مرة أخرى إلى التدريبات كاملة ونسعى لاستعادة نابي كيتا أيضا قبل المواجهة".

ويقع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 48 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية.

أما نيوكاسل فيقع في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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