بوكيتينو: فزت 6-2 في ذكرى زواجي الـ26.. لن أضطر إلى شراء هدية

في ذكرى زواجه الـ26، لم يجد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام هدية أكثر قيمة لزوجته، أكثر من الفوز على إيفرتون بنتيجة 6-2.

توتنام حقق فوزا مبهرا على مضيفه إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، ليعزز مركزه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.

إلا أن المدرب الأرجنتيني بوكيتينو نظر إلى النتيجة من جهة أخرى: "إنها الذكرى 26 لي مع زوجتي، هذا شيء مذهل، أود أن أرسل كل مشاعر الحب لزوجتي. أنا مؤمن بالقوة الكونية، وما حدثا اليوم كان رائعا، لأني ظللت أفكر طوال اليوم في هدية لزوجتي. ولذا هذه النتيجة، 6-2، بمثابة الهدية (يمزح)".

وواصل خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، كاشفا أن الفكرة تبادرت إلى ذهنه، ليفصح بها إلى خيسوس بيريز مساعده خلال المباراة: "في الدقيقة الأخيرة كنت أتحدث مع خيسوس، وتطرقنا أنها ذكراي الـ26 مع زوجتي. إنها صدفة، ولكن أحيانا يكون الأمر أكثر من مجرد صدفة".

وعندما سأله المقدّم: "إذًا لم تحضر لزوجتك هدية أخرى؟"

أجاب بوكيتينو مازحا من جديد: "سأصل المنزل متأخرا على أي حال. حبي لها كافٍ".

Pochettino is a true romantic. 😍 pic.twitter.com/iRAkTdpu2S — BBC Sport (@BBCSport) December 23, 2018

توتنام سيدخل جولة "البوكسينج داي" بمعنويات مرتفعة، إذ سيستضيف بورنموث على ملعب ويمبلي، وأي نتيجة لن تؤثر على مركزه الثالث.

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