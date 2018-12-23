بالفيديو - ليلة تألق سون.. توتنام يسحق إيفرتون بسداسية وكين يتساوى مع صلاح في الأهداف

تألق النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين وقاد فريقه توتنام لسحق إيفرتون بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وواصل توتنام ابتعاده بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعدما وصل للنقطة 42 بفارق 5 نقاط عن تشيلسي وأرسنال أصحاب المركزين الرابع والخامس، ويبعده نقتطين فقط عن مانشستر سيتي الثاني.

وفي ليلة تألق بها سون وزملائه هاري كين وديلي ألي وكريستيان إيركسن، استطاع النجم الكوري الجنوبي تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، كما فعل أيضا النجم هاري كين ليصل لهدفه رقم 11 في الدوري بالتساوي مع نجمنا المصري محمد صلاح، وبفارق هدف واحد عن بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

أحداث المباراة

سجل ثيو والكوت الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 لتشتعل مدرجات جوديسون بارك احتفالا بهدف إيفرتون، قبل أن يرد توتنام على الهدف برباعية متتالية.

وبدأ تألق سون في الدقيقة 27 عندما سجل الهدف الأول، ثم استغل ديلي ألي ارتداد تسديدة سون من الحارس جوردان بيكفورد ليتابع الكرة في المرمى مسجلا الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 35.

ثم جاء الدور على هاري كين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42 بعد متابعة لركلة حرة مباشرة سددها كيران تريبيير.

وأضاف كريستيان إيريكسن الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يسجل جيلفي سيجوردسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

وعاد سون لتألقه وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 61، قبل أن يصنع بنفسه الهدف السادس الذي سجله النجم هاري كين في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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