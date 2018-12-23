الحدود يصعد للنصف الأعلى في الدوري بالفوز على الإنتاج

عاد فريق حرس الحدود لتحقيق الانتصارات في الدوري المصري وحقق فوزا هاما على الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في الجولة الـ18 للمسابقة.

تقدم الحرس في الدقيقة 38 عن طريق إيدو موسيس، قبل أن يضيف أحمد الشيخ الهدف الثاني لأصاحب الأرض في الدقيقة 82.

ثم قلص محمود حمادة الفارق للإنتاج الحربي في الدقيقة 87.

ويعد هذا الفوز هو الخامس لحرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

ولا يوجد أي لقاء آخر مؤجل للثنائي حرس الحدود والإنتاج الحربي، حيث لعب كلاهما 18 مباراة كاملة في الدوري حتى الآن.

بهذه النتيجة وصل الحدود إلى النقطة 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 26 في المركز الخامس.

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