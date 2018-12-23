عبد الحفيظ: يتحتم علينا ضم صفقات جديدة.. والفرص الضائعة كادت تطيح بالأهلي من إفريقيا

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن الظروف الحالية التي يمر بها فريقه تحتم على النادي إبرام المزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي 1-0 في لقاء العودة لدور الـ32 من البطولة.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة: "حققنا الهدف الأكبر والأهم بالنسبة لنا وهو التأهل لدور المجموعات".

وأضاف لقناة أون سبورت "نخوض المبارة في ظروف صعبة للغاية، ليست المناخ أو أرضية الملعب ولكن بسبب الغيابات الكثيرة والإصابات والدليل على ذلك تواجد 3 حراس مرمى في قائمة الفريق لهذه المواجهة".

وتابع "أهدرنا الكثير من الفرص عن طريق وليد أزارو ومروان محسن وكوليبالي، كذلك أهدرنا فوزا كبيرا في مصر وبسبب كل هذه الفرص المهدرة كان من الممكن أن نودع البطولة".

وأكمل "سعيد للغاية بالمرحلة السابقة للفريق وتخطيها بشكل جيد سواء في الدوري أو دوري الأبطال في ظل الغيابات والإصابات والظروف العصبة التي نمر بها".

الصفقات الجديدة

وبسؤاله عن أخبار الصفقات الجديدة للفريق رد قائلا: "الظروف الحالية تحتم علينا إبرام المزيد من الصفقات ولا يوجد نقاش في هذا الأمر، وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات مع عدد من اللاعبين لضمهم في يناير بخلاف الصفقات الأربعة التي تعاقدنا معهم في الأسابيع الماضية".

الأهلي تعاقد حتى الآن مع كل من محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر للمقاصة وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي، وأخيرا اللاعب الفلسطيني الشاب محمود السلمي.

وأوضح "المدير الفني الجديد للأهلي مارتين لاسارتي يصل القاهرة بعد عدة أيام وسوف يعقد جلسة مع الجهاز الفني لترتيب الأوراق والاستقرار على شكل قائمة الفريق في بطولة إفريقيا والدوري".

وأتم تصريحاته "ولكن مع بداية دور المجموعات في يناير أؤكد أن الأهلي سيظهر بشكل مختلف تماما".

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