فالكاو ينفجر في وجه الإدارة: أحضروا صفقات في يناير.. لا يمكن اللعب بالفريق الرديف

انفجر راداميل فالكاو قائد موناكو في وجه إدارة ناديه، وذلك بعد سقوط فريق الإمارة مجددا في الدوري الفرنسي مساء السبت.

موناكو خسر يوم أمس على ملعبه لويس الثاني بهدفين دون رد، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي، وما زاد الطين بلة هذه المرة، أن الخسارة جاءت أمام جينجان متذيل الترتيب.

فالكاو الذي لعب المباراة كاملة، اشتكى من نقص اللاعبين في الفريق خلال حديثه إلى شبكة "بي إن سبورتس" بعد المواجهة: "أتمنى أن يتمكن النادي من استقدام لاعبين جدد في شهر يناير".

وأضاف: "نلعب بالفريق الرديف، ولا يمكنهم تحمل هذا الضغط، نحتاج إلى صفقات".

موناكو الذي حقق 3 انتصارات فقط من أصل 18 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، أطاح بمدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بعد الأسابيع الأولى، واستقدم النجم الفرنسي تييري هنري، إلا أن الوضع لم يتغيّر.

نادي الإمارة خاض مباراة يوم أمس دون 13 لاعبا من قوامه الأساسي بسبب الإصابات والإيقاف، وهو الوضع الذي كان مسيطرا على اختيارات هنري طوال الفترة الماضية.

موناكو يحتل المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 13 نقطة.

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