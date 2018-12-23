رسميا - الاتحاد النيجيري يحدد مكان إقامة مباراته الودية أمام مصر

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 14:14

كتب : هاني العوضي

صلاح مصر نيجيريا‎

حدد الاتحاد النيجيري لكرة القدم مدينة أسابا ديلتا ستيت لاستضافة مباراة منتخبي مصر ونيجيريا الودية الدولية.

وكان قد تم تحديد يوم 26 مارس المقبل لإقامة مواجهة ودية بين منتخبي مصر ونيجيريا.

وتأتي المباراة ضمن معسكر شهر مارس، الذي يواجه فيه منتخب مصر نظيره النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس في النيجر.

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وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم برقية رسميا من نظيره النيجيري لتحديد مكان إقامة المباراة الودية.

وجاءت ودية المنتخب أمام نيجيريا بناء على طلب من خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وأصر أجيري على خوض مباراة ودية في المعسكر المقبل لأنه سيكون أول معسكر منذ شهر نوفمبر.

وأوضح المدرب المكسيكي رغبته في التعرف على اللاعبين بشكل أكبر قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا منذ الجولة الرابعة، في ظل تقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة البطولة التي سحب الكاف تنظيمها من الكاميرون.

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