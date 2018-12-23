أليجري بعد عبور عقبة روما: لم نفز بأي شئ بعد

يعتقد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن الفوز على روما يوم السبت لا يعتبر حاسما في مشوار الفوز بالدوري.

قال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بعد إحرازنا هدف التقدم كان هناك عدد من المواقف التي كان من الممكن أن نستغلها بشكل أفضل ولكننا بشكل عام نجحنا في تقديم مباراة جيدة."

بعد الفوز على روما 1-0، نجح اليوفي في الحفاظ على فارق الـ8 نقاط بينه وبين نابولي صاحب المركز الثاني ولكن على الرغم من ذلك، قلل ماسيميليانو من مستوى إنجازات فريقه.

وأضاف أليجري "لم نفز بأي شئ بعد".

وأردف "نقوم بعمل جيد ونحن بطلاً للشتاء ولكن يجب أن نمتلك أفضلية كبيرة بحلول 29 ديسمبر".

وأشاد المدير الفني للبيانكونيري بماريو ماندزوكيتش صاحب هدف اللقاء الوحيد وباولو ديبالا بشكل خاص.

وأوضح "ماريو لاعب أساسي. خصائصه البدنية والفنية تجعله لاعباً استثنائياً، كما لعب باولو بشكل جيد. ساعدنا في إخراج الكرة من نصف الملعب الخاص بنا:,

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