روبرتسون عن فان دايك: أشعر بالملل بكثرة الحديث عن مدى روعته

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 15:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

أسهب أندي روبرتسون مدافع ليفربول في الإشادة بزميله فيرجيل فان دايك أحد أفضل مدافعي العالم مؤخرا.

قضى قائد منتخب اسكتلندا معظم الأشهر الـ12 الماضية يلعب بالقرب من المدافع الهولندي، والذي يلزمه مركزه على الجانب الأيسر بالقرب من قلب دفاع الريدز أن يكون هو والظهير الأيسر لديهم تفاهم كبير سويًا.

وقال روبرتسون عن فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بالملل بالحديث عن كم هو رائع. لا، أنا أمزح فقط. كان رائعا. لقد عرفنا كم هو رائع عندما رأينا كيف تمكن من إيقاف أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون الذي لم تشكل سرعته وتحركاته تهديدًا كبيرًا على فيرجيل".

أخبار متعلقة

روبرتسون يكشف موقفا طريفا لأطفال ليفربول مع صلاح في احتفال أعياد الميلاد بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد لوفرين: تعلمنا من تجاربنا السابقة كيف نمر بسلام من المباريات الصعبة مدافع ليفربول: ليس هناك وقت للاحتفال بصدارة الدوري

وأضاف "كنا نعرف أن لاعبو وولفرهامبتون خطرين في الهجمات المرتدة. أنا متأكد من أنه مصاب بخيبة أمل لأنه لم يسجل المزيد من الأهداف لكنه حافظ على نظافة شباك الفريق وسجل أول هدف له في الدوري، كان يومًا مثاليًا إلى حد كبير بالنسبة له".

وواصل الدولي الاسكتلندي "لقد كان رائعًا. لقد كان من دواعي سروري العمل إلى جانبه معظم الوقت على الجانب الأيسر من الدفاع. إنه لاعب عظيم يلعب بجوارك - لست متأكدا من أنه سيقول نفس الشيء عني. أعتقد أنه تجمعنا علاقة جيدة، ونحن نعمل معا. رباعي الدفاع بأكمله، أي كان من يلعب، كان تأثيره على النادي جيدًا. أتطلع إلى استمرار الشراكة بيننا".

فان دايك سجل هدفا في شباك وولفرهامبتون من صناعة نجمنا المصري محمد صلاح الذي افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-0 يوم الجمعة.

واستطرد روبرتسون "لدينا قائد رائع هو جوردن هندرسون الذي شارك في اللقاء رقم 300 له مع ليفربول، هذا إنجاز عظيم. لدينا أيضًا ميلنر نائب القائد وهو صاحب مسيرة احترافية كبيرة، ولدينا كذلك فيرجيل هو قائد لمنتخب بلاده، لذلك لدينا الكثير من القادة على أرض الملعب. إنا كذلك وديان لوفرين. كلما زاد عدد القادة في الملعب كلما صب ذلك في مصلحة الفريق".

وأتم "اختلف لاعبو ليفربول مرتين في مواجهة الذئاب، وكان يجب البت في أمرهما وتم ذلك. لدينا جميعًا في الفريق ذلك السلوك عندما يخبرك أحد القادة بأمر ما، فعليك أن تنفذ الأمر. إذا لم تكن موافقًا على ذلك، فأنت تنفذ حتى نهاية المباراة أو استراحة ما بين الشوطين ثم نتحدث إلى بعضنا البعض. لقد تحدثنا معاً كفريق واحد. نحن نناقش الأمور وقلنا إن الأمر يتعلق بوجود حالة الصراحة هذه بيننا. أعتقد أن هذا أمر فعله اللاعبون بشكل جيد منذ بداية الموسم. إنه يظهر مدى الاحترام بيننا".

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

الدولي المصري يقود ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: أجلنا لقاء الدراويش والمقاولون بعد نقله إلى الإسماعيلية

اتحاد الكرة: نحذر الجميع.. الكاف استفسر عن إقامة المباريات بدون جمهور منذ 2012

إنبي: الباب مفتوح أمام انتقال حمدي فتحي للأهلي.. بشرط

بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

محمد صلاح فيرجيل فان دايك أندي روبرتسون ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

يوسف: تفادينا كبوة ثالثة في إثيوبيا.. والقادم أفضل مع لاسارتي 3 دقيقة | إفريقيا
شمايكل: حان الوقت ليظهر بوجبا الذي نعرفه مع يونايتد 6 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – لاعب الاتحاد السابق يصعد بسيمبا لدور المجموعات.. ووصيف الكونفدرالية يلحق به 11 دقيقة | إفريقيا
والدة أستوري تروي تفاصيل يوم الفاجعة.. وتطالب بإجابات 14 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - الزمالك يتأهل إلى دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية رغم الخسارة بهدفين في تشاد 38 دقيقة | إفريقيا
عبد الحفيظ: يتحتم علينا ضم صفقات جديدة.. والفرص الضائعة كادت تطيح بالأهلي من إفريقيا 39 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك