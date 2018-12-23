روبرتسون عن فان دايك: أشعر بالملل بكثرة الحديث عن مدى روعته

أسهب أندي روبرتسون مدافع ليفربول في الإشادة بزميله فيرجيل فان دايك أحد أفضل مدافعي العالم مؤخرا.

قضى قائد منتخب اسكتلندا معظم الأشهر الـ12 الماضية يلعب بالقرب من المدافع الهولندي، والذي يلزمه مركزه على الجانب الأيسر بالقرب من قلب دفاع الريدز أن يكون هو والظهير الأيسر لديهم تفاهم كبير سويًا.

وقال روبرتسون عن فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بالملل بالحديث عن كم هو رائع. لا، أنا أمزح فقط. كان رائعا. لقد عرفنا كم هو رائع عندما رأينا كيف تمكن من إيقاف أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون الذي لم تشكل سرعته وتحركاته تهديدًا كبيرًا على فيرجيل".

وأضاف "كنا نعرف أن لاعبو وولفرهامبتون خطرين في الهجمات المرتدة. أنا متأكد من أنه مصاب بخيبة أمل لأنه لم يسجل المزيد من الأهداف لكنه حافظ على نظافة شباك الفريق وسجل أول هدف له في الدوري، كان يومًا مثاليًا إلى حد كبير بالنسبة له".

وواصل الدولي الاسكتلندي "لقد كان رائعًا. لقد كان من دواعي سروري العمل إلى جانبه معظم الوقت على الجانب الأيسر من الدفاع. إنه لاعب عظيم يلعب بجوارك - لست متأكدا من أنه سيقول نفس الشيء عني. أعتقد أنه تجمعنا علاقة جيدة، ونحن نعمل معا. رباعي الدفاع بأكمله، أي كان من يلعب، كان تأثيره على النادي جيدًا. أتطلع إلى استمرار الشراكة بيننا".

فان دايك سجل هدفا في شباك وولفرهامبتون من صناعة نجمنا المصري محمد صلاح الذي افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2-0 يوم الجمعة.

واستطرد روبرتسون "لدينا قائد رائع هو جوردن هندرسون الذي شارك في اللقاء رقم 300 له مع ليفربول، هذا إنجاز عظيم. لدينا أيضًا ميلنر نائب القائد وهو صاحب مسيرة احترافية كبيرة، ولدينا كذلك فيرجيل هو قائد لمنتخب بلاده، لذلك لدينا الكثير من القادة على أرض الملعب. إنا كذلك وديان لوفرين. كلما زاد عدد القادة في الملعب كلما صب ذلك في مصلحة الفريق".

وأتم "اختلف لاعبو ليفربول مرتين في مواجهة الذئاب، وكان يجب البت في أمرهما وتم ذلك. لدينا جميعًا في الفريق ذلك السلوك عندما يخبرك أحد القادة بأمر ما، فعليك أن تنفذ الأمر. إذا لم تكن موافقًا على ذلك، فأنت تنفذ حتى نهاية المباراة أو استراحة ما بين الشوطين ثم نتحدث إلى بعضنا البعض. لقد تحدثنا معاً كفريق واحد. نحن نناقش الأمور وقلنا إن الأمر يتعلق بوجود حالة الصراحة هذه بيننا. أعتقد أن هذا أمر فعله اللاعبون بشكل جيد منذ بداية الموسم. إنه يظهر مدى الاحترام بيننا".

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

الدولي المصري يقود ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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