روبرتسون يكشف موقفا طريفا لأطفال ليفربول مع صلاح في احتفال أعياد الميلاد

بعد نشر مقطع الفيديو المبهج لنجمنا المصري محمد صلاح وزميليه أندي روبرتسون وجيردان شاكيري مع أطفال مدينة ليفربول احتفالا بأعياد الميلاد، كشف الدولي الاسكتلندي عن صورة طريفة للأطفال مع زميله المصري.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة زميليه في لقاء مفاجئ مع أطفال إحدى المدارس بمدينة ليفربول، في البداية تحدث الأطفال عن لاعبيهم المفضلين قبل أن يتفاجئوا بصلاح وشاكيري وروبرتسون يدخلون عليهم ويتحدثون معهم.

ونشر روبرتسون صورة طريفة له والأطفال وهم يضعون يدهم على رأس صلاح، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق روبرتسون على الصورة قائلا "أنا والأطفال نحاول التأكد من أن صلاح لا يرتدي شعر مستعار (باروكة)"

أطفال مدينة ليفربول ينقسمون بين تشجيع إيفرتون والريدز مما جعل اللقطات أكثر مرحا.

ووزع اللاعبون على الأطفال دعوات لحضور مباراة ليفربول المقبلة.

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

الفيديو مترجم للعربية

ردود أفعال مذهلة للأطفال عند رؤيتهم لـ @MoSalah و @XS_11official و @andrewrobertso5 في مفاجأة عيد الميلاد! 😱🤩🎁 الفيديو بالكامل عبر يوتيوب مترجم للعربية: https://t.co/RLlSA1ZYqE pic.twitter.com/X4u2KqVyLg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 23, 2018

الدولي المصري يقود ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

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