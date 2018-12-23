روبرتسون يكشف موقفا طريفا لأطفال ليفربول مع صلاح في احتفال أعياد الميلاد

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 14:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

بعد نشر مقطع الفيديو المبهج لنجمنا المصري محمد صلاح وزميليه أندي روبرتسون وجيردان شاكيري مع أطفال مدينة ليفربول احتفالا بأعياد الميلاد، كشف الدولي الاسكتلندي عن صورة طريفة للأطفال مع زميله المصري.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول لقطات لصلاح رفقة زميليه في لقاء مفاجئ مع أطفال إحدى المدارس بمدينة ليفربول، في البداية تحدث الأطفال عن لاعبيهم المفضلين قبل أن يتفاجئوا بصلاح وشاكيري وروبرتسون يدخلون عليهم ويتحدثون معهم.

ونشر روبرتسون صورة طريفة له والأطفال وهم يضعون يدهم على رأس صلاح، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

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وعلق روبرتسون على الصورة قائلا "أنا والأطفال نحاول التأكد من أن صلاح لا يرتدي شعر مستعار (باروكة)"

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Me and the kids making sure it’s not a wig 👀 @mosalah

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أطفال مدينة ليفربول ينقسمون بين تشجيع إيفرتون والريدز مما جعل اللقطات أكثر مرحا.

ووزع اللاعبون على الأطفال دعوات لحضور مباراة ليفربول المقبلة.

ويستعد صلاح وزملاؤه لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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الفيديو مترجم للعربية

الدولي المصري يقود ناديه لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

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محمد صلاح أندي روبرتسون ليفربول

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